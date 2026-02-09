СМИ: США стали отказывать в визах из-за мелких нарушений полувековой давности

Американское посольство в Лондоне, которое считается крупнейшим визовым центром США в Европе, стало отказывать людям, желающим поехать в страну в туристических и деловых целях, в визах из-за мелких правонарушений. Некоторые из них были совершены в 1970-х годах, пишет Financial Times (FT).
Издание, ссылаясь на миграционных юристов и визовых консультантов, утверждает, что люди, в числе которых есть топ-менеджеры технологических компаний, стали получать отказы из-за употребления каннабиса, драк в барах и вождения в нетрезвом виде в прошлом. У части тех, кто кому отказали в выдаче визы, были записи об арестах, но не было судимостей.
FT пишет, что людям отказывают в визах по правилу 214(b) — это универсальная категория, которая позволяет консульским учреждениям отказывать в поездке, если человек «не смог достаточно убедительно доказать», что он соответствует требованиям, не объясняя другие причины. Причем миграционные юристы утверждают, что некоторым их клиентам отказали в визе уже после того, как «появились признаки» одобрения запроса.
По словам юристов, такой подход был введен прошлым летом после того, как госсекретарь США Марко Рубио начал политику, направленную на аннулирование виз у любых иностранцев, пойманных на нарушении закона. Отмечается, что до прихода Дональда Трампа на пост американского президента подобные отказы в визах были гораздо более редким явлением.
Один из юристов заявил, что теперь им приходится отказывать в обслуживании клиентам с любой судимостью, объясняя это тем, что США не выдают гостевые или деловые визы таким заявителям. Другой юрист добавил, что в прошлом году некоторое время удавалось получить одобрение виз, отправляя их в другие посольства, но с тех пор администрация США ужесточила контроль за этими путями.