СМИ: США стали отказывать в визах из-за мелких нарушений полувековой давности

2 минуты чтения 11:26

Американское посольство в Лондоне, которое считается крупнейшим визовым центром США в Европе, стало отказывать людям, желающим поехать в страну в туристических и деловых целях, в визах из-за мелких правонарушений. Некоторые из них были совершены в 1970-х годах, пишет Financial Times (FT).

Издание, ссылаясь на миграционных юристов и визовых консультантов, утверждает, что люди, в числе которых есть топ-менеджеры технологических компаний, стали получать отказы из-за употребления каннабиса, драк в барах и вождения в нетрезвом виде в прошлом. У части тех, кто кому отказали в выдаче визы, были записи об арестах, но не было судимостей.

FT пишет, что людям отказывают в визах по правилу 214(b) — это универсальная категория, которая позволяет консульским учреждениям отказывать в поездке, если человек «не смог достаточно убедительно доказать», что он соответствует требованиям, не объясняя другие причины. Причем миграционные юристы утверждают, что некоторым их клиентам отказали в визе уже после того, как «появились признаки» одобрения запроса.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество13 минут чтения

По словам юристов, такой подход был введен прошлым летом после того, как госсекретарь США Марко Рубио начал политику, направленную на аннулирование виз у любых иностранцев, пойманных на нарушении закона. Отмечается, что до прихода Дональда Трампа на пост американского президента подобные отказы в визах были гораздо более редким явлением.

Один из юристов заявил, что теперь им приходится отказывать в обслуживании клиентам с любой судимостью, объясняя это тем, что США не выдают гостевые или деловые визы таким заявителям. Другой юрист добавил, что в прошлом году некоторое время удавалось получить одобрение виз, отправляя их в другие посольства, но с тех пор администрация США ужесточила контроль за этими путями.

