Мир

Посетительниц салонов красоты тайно снимали для порносайтов

2 минуты чтения 14:58

В Болгарии расследуют дело о тайной съемке посетительниц салонов красоты и пациенток гинекологической клиники, передает Euronews. По данным местного телеканала Nova, скрытые камеры транслировали эти записи на порносайтах, а также в закрытых группах в соцсетях. Среди пострадавших оказались судья, прокурор, офицер полиции, журналисты, дочери губернатора и несовершеннолетние девочки в возрасте 15-17 лет.

По данным прокуратуры, только в черноморском городе Бургас в полицию поступило более 100 заявлений от пострадавших. Сообщается, что видеоролики были размещены более чем на 10 платных порнографических платформах. Сейчас местные власти проверяют бьюти-салоны и в других городах страны.

«Я узнала об этом от своих друзей и родственников, потому что многие из нас посещают этот салон, в том числе и я с 2020 года. Это отвратительно, унизительно ощущать себя использованной», — рассказала NOVA TV одна из пострадавших.

В распоряжении СМИ также оказались видеозаписи из гинекологической клиники в Софии. На кадрах запечатлены женщины во время медицинского осмотра. Все это снималось на камеру, установленную в углу смотрового кабинета. В некоторых случаях, как отмечается, камеры были расположены очень близко и были направлены на интимные зоны пациенток. Несколько пострадавших утверждают, что процедуры транслировались в прямом эфире, а зрители платили за доступ криптовалютой.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

«Я предполагаю, что эти ролики с различными людьми были просмотрены десятки или сотни тысяч раз. Каждый может произвести элементарный подсчет: при оплате 30 евро какие суммы задействованы в этой незаконной деятельности», — заявил представляющий интересы пострадавших адвокат Росен Диев.

Пресс-секретарь прокуратуры Штелиан Димитров утверждает, что видеозаписи также были размещены на платформах и в соцсетях, в том числе в Telegram и Facebook.

Владельцы салонов красоты, в свою очередь, отрицают свою вину и утверждают, что готовы сотрудничать со следствием. Некоторые из них предположили, что их камеры наблюдения были взломаны.

