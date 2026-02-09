EN
Интернет и мемы

MrBeast спрятал головоломку на миллион долларов в рекламе для Супербоула

2 минуты чтения 14:29

Американский ютуб-блогер MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) снялся в рекламе IT-компании Salesforce для прошедшего в США Супербоула. Ролик опубликован на ютуб-канале Salesforce.

В видео блогер заявил, что запер миллион долларов в сейфе. По словам Дональдсона, эти деньги достанутся первому, кто сможет обнаружить все подсказки, оставленные в ролике, и собрать из них код. Если с этим никто не справится, MrBeast оставит дополнительные подсказки.

На записи блогер идет по зданию, напоминающему бункер, и за ним захлопываются массивные двери. За спиной у Дональдсона появляются множество экранов, кнопки разных цветов, а также люди, в том числе, одетые в военную форму. Завершается ролик видом на бункер с высоты птичьего полета, который складывается в QR-код, ведущий на сайт розыгрыша — MrBeast.Salesforce.com.

Реклама посвящена встроенному в корпоративный мессенджер Slack ИИ-помощнику — Slackbot. Обновленного персонального помощника компания Salesforce официально представила 13 января.

Головоломку придумала студия Lone Shark Games, известная созданием настольных и карточных игр, включая Pathfinder Adventure Card Game.

Еще в декабре 2025 года MrBeast опубликовал твит, в котором заявил, что у него есть «потрясающая», но необычная идея для рекламы на Супербоуле. На призыв откликнулся генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, который дал блогеру свободу действий с условием, что реклама будет посвящена продуктам компании и в ней не будет ничего нелегального.

Супербоул — это финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. В этом году игру, которая прошла 8 февраля, смотрели около 130 миллионов американцев. Из-за рекордных просмотров реклама на мероприятии крайне дорогая — в этом году средняя цена 30-секундного ролика достигла восьми миллионов долларов.

