Мир

Мэр Киева анонсировал «очень сложные» дни для города

2 минуты чтения 17:01

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что ближайшие дни станут «очень сложными» для жителей столицы Украины.

Критическое состояние энергосистемы страны привело к тому, что киевляне получают свет только на полтора-два часа в день, отметил Кличко. При этом скоро власти ожидают наступление морозов, в том числе и ближайшей ночью.

По данным Укргидрометцентра, ночью температура в Киеве упадет до -16 градусов ночью, днем киевляне могут столкнуться с температурой до -12 градусов. Синоптики считают, что ночи на 9 и 10 февраля станут самыми холодными — позже они ожидают постепенного потепления. В некоторых регионах Украины могут быть зафиксированы морозы до -20 градусов.

Кличко рассказал, что городские власти планируют уделить особое внимание работе генераторов в пунктах обогрева. Жители столицы могли зарядить в них свои устройства, согреться и поесть, отметил глава города.

7 февраля компания «Укрэнерго» сообщила о вынужденном снижении выработки электроэнергии на всех АЭС страны из-за атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого по всей территории Украины были увеличены интервалы отключений света, а в большинстве областей вводились дополнительные аварийные отключения.

На следующий день компания отметила, что пока не может отменить аварийные отключения в регионах Украины из-за повреждений сетей передачи электроэнергии. Опубликованные ранее графики плановых отключений также не удалось соблюсти в полном объеме, а АЭС страны не смогли выйти на плановый режим работы. «Укрэнерго» не огласила прогноз по улучшению текущей ситуации.

Ситуация с поставками электричества в Киев и обеспечением жителей столицы Украины теплом обострилась в начале января 2026 года после российских атак. Так, 20 января без отопления оставались 5635 многоэтажных домов. В пик кризиса Кличко призывал киевлян временно покинуть город.

