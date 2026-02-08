EN
Ким Чен Ын обвинил подчиненных в «показухе» и «пустословии»

2 минуты чтения 13:54 | Обновлено: 13:57

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил местные власти в «показухе» и «пустословии» при благоустройстве местных сел. С таким заявлением он выступил на открытии животноводческого комплекса в деревне Самгван, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Нельзя ограничиваться тем, чтобы просто включить село Самгван в список образцовых подразделений и, как прежде, афишировать это. Необходимо сделать Самгван источником и отправной точкой глубоких преобразований, коренным образом меняющих жизнь всех деревень страны», — заявил северокорейский диктатор.

По его словам, для этого власти должны признать, что деревни КНДР «не избавились от истощения», несмотря на партийные установки по развитию аграрного сектора. 

«По правде говоря, не было бы преувеличением сказать, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни. В качестве примера можно взять то, что в провинциях почти ничего не делалось в строительстве, кроме символичного благоустройства единичных поселков. Политическая установка без исполнимости и возможности — это всего-навсего теория, а не действующая политика», — сказал Ким.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

Еще в 2017 году ТАСС писал о северокорейской «потемкинской» деревне Кичжондон, которая, как утверждали южнокорейские военные, служит исключительно пропагандистским целям. Сообщалось, что постоянных жителей там нет, а дома представляют собой пустые коробки без внутренней отделки, где свет в окнах загорается по расписанию. 

«У нас больше нет времени заниматься пустословием, только упорной борьбой и неустанным обновлением обязательно надо добиться преобразованной обстановки, обновленных результатов», — заявил лидер Северной Кореи.

По его словам, разрозненный, временный и показной характер государственных инвестиций и помощи сельским районам также следует считать ошибкой, допущенной в ходе их развития.

