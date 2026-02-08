ФСБ раскрыла детали покушения на убийство замглавы военной разведки России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о задержании подозреваемого в покушении на заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Минобороны России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева и его предполагаемого сообщника. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте ведомства.

«Непосредственным исполнителем покушения» ФСБ назвала гражданина России Любомира Корбу 1960 года рождения. Сообщается, что он был задержан при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов и передан российской стороне.

Его «пособниками» федеральная служба назвала граждан России Виктора Васина 1959 года рождения и Зинаиду Серебрицкую 1971 года рождения. По данным ФСБ, Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая успела уехать в Украину.

«Новая газета Европа» со ссылкой на утечки пишет, что Корба родился в городе Тернополь, который расположен в западной части Украины. Отмечается, что у него были московская регистрация и российские водительские права. Издание выяснило, что в России на Корбу была зарегистрирована компания «Трейдконсалт», которая была ликвидирована в 2010 году.

«Новая газета Европа» также установила связь между Корбой и Васиным. Из утечек стало известно, что Васин отправлял денежные переводы в адрес Корбы на суммы 3 тысячи рублей и 1,5 тысячи рублей.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что Корба «действовал по указанию украинских спецслужб». По ее словам, он приехал в Москву в декабре 2025 года «для совершения теракта».

Она также утверждает, что Корба является уроженцем Тернопольской области УССР, который имеет российское гражданство. По словам Петренко, он покинул Россию и улетел в ОАЭ через несколько часов после совершения преступления.

ТАСС со ссылкой на суд пишет, что Корбу обвинили «в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и арестовали. Следственный комитет сообщил, что по факту покушения на Алексеева было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконный оборот огнестрельного оружия» и «покушение на убийство».

ФСБ ранее опубликовала видео с камер наблюдения, в котором предполагаемый киллер, стрелявший в Алексеева, скрылся с места преступления. После нескольких выстрелов мужчина бросил пистолет в сугроб и уехал на общественном транспорте. Также были опубликованы кадры экстрадиции подозреваемого в Россию.

По данным СК, покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в городе Москва. Отмечалось, что преступник произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. «Известия» писали, что 7 февраля Алексеев пришел в сознание.