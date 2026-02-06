EN
Криминал

Замглавы военной разведки России пытались убить в Москве

11:06 | Обновлено: 11:14

В Москве совершено покушение на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Минобороны России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Следственного комитета.

«По данным следствия, 6 февраля 2026 года в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в городе Москве пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц», — говорится в нем.

Личность нападавшего пока не установлена. В СК добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

Должность первого замглавы ГРУ Алексеев занимал с 2011 года. Во время мятежа Евгения Пригожина и его наемников из ЧВК Вагнера в 2023 году он участвовал в переговорах с последним в Ростове-на-Дону, а также записал видеообращение, в котором призывал мятежников «одуматься».

Позже, как писало издание The Insider, Алексеев занялся курированием новой ЧВК «Редут», которая была создана, чтобы заменить частную военную компанию Пригожина.

22 декабря 2025 года в результате взрыва заминированного автомобиля в Москве был убит начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Как сообщалось, взрывное устройство неизвестные заложили под днище автомобиля и привели его в действие, когда генерал сел в машину.

