Умер основатель и вокалист рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Основатель и солист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд умер в возрасте 47 лет. Об этом говорится на официальной странице музыкального коллектива в соцсети X.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Брэд Арнольд, основатель, солист и автор песен группы 3 Doors Down, умер в субботу, 7 февраля в возрасте 47 лет. Он мирно ушел из жизни во сне после мужественной борьбы с раком. С ним рядом находились его любимая жена Дженнифер и другие члены семьи», — говорится в публикации.

Би-би-си и Variety пишут, что музыкант заявил о своей болезни еще в мае 2025 года. У Арнольда тогда диагностировали рак почки IV стадии с метастазами в легкое.

«Сегодня у меня для вас не очень хорошие новости. Несколько недель назад я заболел. Я прошел обследование в больнице, где у меня диагностировали светлоклеточную почечно-клеточную карциному с метастазами в легкое. Это четвертая стадия, и это не очень хорошо. Но знаете, что? У меня нет страха, я действительно искренне совсем не боюсь этого. Я был бы рад, если бы вы просто поддержали меня молитвой при любой возможности», — обратился музыкант к своим слушателям.

В своем заявлении 3 Doors Down отметили, что как один из основателей группы, вокалист и бывший барабанщик, он «помог переосмыслить мейнстрим-рок, соединив доступность пост-гранжа с эмоционально прямым написанием песен и лирическими темами, которые находили отклик у обычных слушателей».

Брэд Арнольд основал группу 3 Doors Down в 1996 году вместе с гитаристом Мэттом Робертсом и басистом Тоддом Харреллом. Группа известна, в том числе, своими хитами «Here Without You» и «Kryptonite», который был придуман Арнольдом еще в школьные годы в возрасте 15 лет.

Сам коллектив был лауреатом трех премий Billboard Music Awards. Их дебютный альбом The Better Life вошел в число самых продаваемых релизов года в США.

Би-би-си пишет, что Арнольд также открыто говорил о своей борьбе с алкоголизмом и придерживался трезвого образа жизни с 2016 года.