Афганистан начнет выдавать ВНЖ за инвестиции

Правительство Афганистана одобрило программу выдачи ВНЖ иностранцам за инвестиции в экономику страны. Это следует из пресс-релиза, размещенного на официальном сайте.

ВНЖ будут выдавать на срок от одного до десяти лет, точные параметры работы программы определит экономическая комиссия при правительстве. Она же выработает критерии выдачи ВНЖ и подготовит суммы, которые правительство Афганистана будет считать достаточными для получения документа.

При этом на данный момент неизвестно, в какие сроки планируется запуск программы. Не сообщается и о том, будет ли ВНЖ по этому основанию доступен гражданам всех стран мира или власти все введут дополнительные ограничения.

RTVI со ссылкой на данные Всемирного банка отмечает, что страна переживает стремительное сокращение иностранной помощи, особенно критичным оказалось сокращение поступлений со стороны США.

Власти предлагают местным и иностранным инвесторам льготы — выделение земельных участков для индивидуального и промышленного строительства, освобождение от таможенных пошлин для одного автомобиля, возможно и полное освобождение от налогов на срок до пяти лет.

Ранее контролирующее Афганистан движение «Талибан» утвердило новый уголовный кодекс страны, который уже был разослан во все провинции страны. Об этом писал The Insider со ссылкой на правозащитные организации.

Документ узаконил рабство, введя понятия «раб» и «хозяин» в несколько статей УК, отмечают журналисты. Также в документе не упомянуты право на адвоката, компенсацию ущерба и не установлены максимальные и минимальные сроки наказаний.

Все общество страны делится на четыре категории — для них предусмотрена дифференциация наказаний за одно и то же правонарушение. Правозащитники посчитали, что текст противоречит международным стандартам прав человека и принципам справедливого судопроизводства.