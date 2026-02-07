EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Афганистан начнет выдавать ВНЖ за инвестиции

2 минуты чтения 19:41 | Обновлено: 19:44

Правительство Афганистана одобрило программу выдачи ВНЖ иностранцам за инвестиции в экономику страны. Это следует из пресс-релиза, размещенного на официальном сайте.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

ВНЖ будут выдавать на срок от одного до десяти лет, точные параметры работы программы определит экономическая комиссия при правительстве. Она же выработает критерии выдачи ВНЖ и подготовит суммы, которые правительство Афганистана будет считать достаточными для получения документа.

При этом на данный момент неизвестно, в какие сроки планируется запуск программы. Не сообщается и о том, будет ли ВНЖ по этому основанию доступен гражданам всех стран мира или власти все введут дополнительные ограничения.

RTVI со ссылкой на данные Всемирного банка отмечает, что страна переживает стремительное сокращение иностранной помощи, особенно критичным оказалось сокращение поступлений со стороны США.

Власти предлагают местным и иностранным инвесторам льготы — выделение земельных участков для индивидуального и промышленного строительства, освобождение от таможенных пошлин для одного автомобиля, возможно и полное освобождение от налогов на срок до пяти лет.

Ранее контролирующее Афганистан движение «Талибан» утвердило новый уголовный кодекс страны, который уже был разослан во все провинции страны. Об этом писал The Insider со ссылкой на правозащитные организации.

Документ узаконил рабство, введя понятия «раб» и «хозяин» в несколько статей УК, отмечают журналисты. Также в документе не упомянуты право на адвоката, компенсацию ущерба и не установлены максимальные и минимальные сроки наказаний.

Все общество страны делится на четыре категории — для них предусмотрена дифференциация наказаний за одно и то же правонарушение. Правозащитники посчитали, что текст противоречит международным стандартам прав человека и принципам справедливого судопроизводства.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»