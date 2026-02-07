Деревенский петух стал причиной конфликта между сотнями британцев и властями

Живущий у Сью Фартинг из британской деревни Олдеби петух стал причиной конфликта местных властей с сотнями жителей. Первые потребовали у хозяйки животного, чтобы петух не подавал голос до восьми часов утра, а вторые подписали петицию в поддержку Фартинг. Об этом пишет Би-би-си.

Власти направили ей официальное предупреждение после жалобы, которую подал один из соседей Фартинг. По ее словам, он не попытался обсудить с ней эту проблему. Власти потребовали от женщины обеспечить тишину до восьми утра, поскольку петух якобы негативно влияет на здоровье жителя деревни.

Женщина рассказала, что сделала все возможное, чтобы минимизировать исходящий от птицы звук — затемнила курятник и следила за тем, чтобы птица не выходила на улицу до восьми утра. Однако это не помогла и Фартинг получила новое письмо от властей.

На этот раз они сообщили ей, что примут меры, если ей не удастся прекратить «антиообщественное поведение», которое якобы оказывает устойчивое «пагубное воздействие» на жителей сельского района.

Фартинг отметила, что петух подает голос реже, но все начинает отвечать живущему неподалеку другому петуху на рассвете. Женщина запустила петицию с целью изменить мнение властей — она настаивает на том, что звук петуха является естественным для сельской местности.

Ее петицию подписали более 500 человек. Журналисты Би-би-си пообщались с соседями Фартинг и местным советом. Власти рассказали, что обязаны реагировать на поступающие обращения. Они утверждают, что дали Фартинг советы по уменьшению исходящего от петуха звука — женщина следовала именно им. Однако затем совет получил доказательства того, что птица все равно подает голос на рассвете.

Собеседники Би-би-си среди местных жителей рассказали, что единственное место в сельской местности, где можно ощутить полную тишину, является кладбищем. Жизнь в деревне, по их мнению, неразрывно связана со звуками, которые издают животные.