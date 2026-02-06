Женщина стала суррогатной матерью и лишилась большей части заработанного из-за бывшего мужа

Жительница Беларуси, решившая стать суррогатной матерью, чтобы заработать на содержание собственного ребенка, лишилась большей части заработанного гонорара. Об этом пишет «Коса» со ссылкой на местное СМИ «Журнал о Гомеле».

«Папа, а как?» Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом Интернет и мемы 5 минут чтения

Деньги потребовал ее бывший муж, поскольку на момент выплаты средств они еще находились в официальном браке. Они фактически уже не жили в качестве супругов, о ее беременности мужчина не знал.

Татьяна (имя изменено) вступила в программу суррогатного материнства в 2023 году, к ней обратилась пара из России, предложившая 14,3 тысячи долларов за рождение их ребенка. Она согласилась и договор официально заверили у нотариуса.

Однако после родов ребенок скончался, врачи заявили, что это произошло из-за синдрома внезапной детской смерти. Это самая распространенная причина смерти у детей возрастом от месяца до года, часто она происходит из-за неожиданной остановки дыхания.

В итоге родители ребенка передали ей лишь часть суммы — девять тысяч долларов. Ее бывший муж Кирилл (имя изменено), узнав об этом, обратился в суд с требованием выплатить ему половину от заработанного бывшей супругой.

Суд принял решение, что Татьяна должна выплатить ему половину не от фактически полученной, а от заявленной в договоре суммы — 7,5 тысячи долларов. Разбирательство длилось полтора года и уставшая от судебных заседаний женщина согласилась заключить мировое соглашение.

Юрист Артем Королев в комментарии для СМИ отметил, что решение по делу Татьяны он считает не соответствующим практике — суд должен был назначить компенсацию в размере фактически полученной суммы. Сама Татьяна рассказала, что продолжает выплачивать средства бывшему мужу. Кирилл же сообщения и звонки журналистов проигнорировал.