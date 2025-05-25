Кандидат в президенты Польши закинул снюс во время дебатов

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий употребил снюс во время теледебатов со своим оппонентом по избирательной кампании Рафалом Тшасковским, момент попал в эфир. Об этом сообщает польское медиа Onet.

Информацию в своем аккаунте в социальной сети X подтвердил глава штаба Навроцкого Павел Шефернакер, отметив, что снюс помог политику «не заснуть во время тирад» соперника. Сам Навроцкий говорит об употреблении «никотинового пакетика». Он также пригласил своего оппонента и его команду пройти совместный тест на наркотики.

Видео: Bianka Mikołajewska / X

Инцидент произошел 23 мая и, как отмечают журналисты, вызвал резонанс среди поляков. Сам Навроцкий сразу после окончания эфира заявил об употреблении никотинсодержащей жвачки. Польское радио RMF сообщает, что изначально польские пользователи интернета заподозрили Навроцкого в употреблении запрещенных веществ. Onet отмечает, что покупка и употребление снюса на территории Польши полностью легальны.

Тшасковский заявил, что его соперник по второму туру президентских выборов должен объясниться самостоятельно, и не ответил прямо на приглашение пройти тестирование. При общении с журналистами он подчеркнул, что получает мотивацию и энергию от своей аудитории.

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Политик не первый раз употребляет снюс на публике, отмечает Onet. После распространения информации об инциденте на теледебатах журналисты различных изданий начали публиковать тексты о том, как Навроцкий прибегал к употреблению этого вещества несколько раз за одно интервью, а также загружать видео с подтверждением этой информации.

Второй тур президентских выборов в Польше состоится 1 июня, в первом туре Тшасковский набрал 31,4% голосов, Навроцкий — 29,5%. По данным польских СМИ, рейтинги обоих кандидатов почти сравнялись.