Названы лучшие пиццерии мира

2 минуты чтения 19:30

Издание TimeOut составило список 18 лучших пиццерий на планете. Оценивать вкус этого блюда редакции помогли авторы из разных стран мира. 

Журналисты отмечают, что люди привыкли к тому, что основные виды пиццы имеют примерно одинаковый вкус, однако некоторые пиццерии смогли улучшить традиционную рецептуру и сделать блюдо еще вкуснее и аппетитнее. 

Первую строчку заняла пиццерия Mama’s Too из Нью-Йорка. Здесь читателям посоветовали попробовать пиццу «Качо э пепе», которую автор текста отметил за «тягучую сырность» вкуса. 

Второе место осталось за римской 180Grammi Pizzeria Romana. В качестве самого вкусного блюда здесь отмечена пицца «Капричоза» на тонком тесте с артишоками, ветчиной, оливками и грибами.

Тройку замкнула пиццерия Short Road из Лондона, которую можно найти в двух пабах пивоварни Exale. Авторы тексты отмечают, что лондонская сцены пиццы быстро развивается, а Shot Road подает идеальную хрустящую пиццу в римском стиле. 

Следующей оказалась Pizzeria da Attilio из Неаполя, который в тексте назван родиной пиццы. Местную «Маргариту» авторы похвалили за неизменное качество классической пиццы, которое заведение поддерживает с 1938 года.

Пятое место заняла Pizza Marumo из Токио. Здесь журналисты советуют попробовать японскую пиццу «Умами», которая сочетает в себе местные и итальянские традиции приготовления этого блюда.

В список TimeOut также вошли Little Kitchener’s Pizzeria (Йоханнесбург, ЮАР), Civerinos (Эдинбург, Великобритания), Kalis (Буэнос-Айрес, Аргентина), Baldoria (Мадрид, Испания), Bella Brutta из (Сидней, Австралия), Pizza Connection (Кейптаун, ЮАР), Milly’s Pizza in the Pan (Чикаго, США), Diamond Slice (Копенгаген, Дания), Oobatz (Париж, Франция), Officina Local (Рио-де-Жанейро, Бразилия), Lupita (Лиссабон, Португалия), Fiata by Salvatore Fiata (Гонконг) и Mercado 20 de Noviembre (Оахака, Мексика).

