США начали поиск места для хранения ядерных отходов

Министерство энергетики США предложило штатам страны за выплаты из бюджета захоранивать ядерные отходы на своей территории. Об этом рассказало Reuters.

Вашингтон планирует найти штаты, которые добровольно согласятся разместить на своей территории большой ядерно-технологический кластер, в который войдут: подземное хранилище отработанного ядерного топлива, новые атомные электростанции, заводы по переработке ядерных отходов, предприятия по обогащению урана, а также крупные дата-центры.

Взамен согласившиеся штаты получат инвестиции от правительства США, а также рабочие места и инфраструктуру. При этом власти должны будут взять на себя экологические и политические риски, связанные с хранением ядерных отходов.

Бывший сотрудник Комиссии по ядерному регулированию США и Министерства энергетики Лейк Барретт сказал журналистам, что интерес к инвестициям в атомную энергетику уже выразили Юта и Теннесси.

В управлении ядерной энергетики подтвердили, что предложение вызвало интерес, но не стали комментировать позиции отдельных штатов, у которых есть 60 дней на ответ. Власти Юты и Теннесси не ответили на запросы Reuters.

Проблема возникла из-за желания президента США Дональда Трампа создать в стране дата-центры, источником энергии для которых станут малые модульные ядерные реакторы. Их сборка обходится дешевле, так как большую ее часть делают сразу на заводе.

При этом ни одна из моделей малых модульных реакторов не решает проблему с хранением ядерных отходов. Сейчас на американских атомных электростанциях временно хранится порядка ста тысяч тонн отработанного топлива. Действующего постоянного геологического хранилища в США до сих пор нет, отметило Reuters.