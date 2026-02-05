EN
Землю накрыли магнитные бури планетарного масштаба

2 минуты чтения 14:40 | Обновлено: 14:41

На Земле зафиксированы магнитные бури планетарного масштаба — именно они стали причиной ярких полярных сияний в Западном полушарии. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, сейчас магнитные бури имеют слабую интенсивность, однако в течение суток они могут усилиться до умеренного и сильного уровней. Специалисты отмечают, что у происходящих бурь нет одной ярко выраженной причины. Это общая реакция магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдаемую с начала февраля.

Спусковым механизмом для начала бурь стал приход края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля. Это произошло во время самой мощной за последние полтора года солнечной вспышки класса X8.1. Эксперты Института космических исследований РАН называют такие события «супервспышками» и отмечают, что с 2001 года подобных и более сильных вспышек было зафиксировано всего 13 — в среднем одна раз в два года. При этом не каждая вспышка такого масштаба оказывает влияние на Землю. Так, два события класса X, произошедшие в 2024 году, заметных последствий для планеты не имели.

На фоне магнитных бурь в Западном полушарии Земли в ночное время наблюдаются сильные полярные сияния. Их интенсивность достигла максимального, десятого уровня. Яркое свечение фиксируется над всей территорией Канады и в северных штатах США. Для России ситуация станет более понятной ближе к середине дня, когда граница между днем и ночью сместится на европейскую часть страны.

В начале февраля на Солнце также было зарегистрировано пять вспышек высшего класса X и около 50 вспышек класса M. Вспышки уровня M могут вызывать кратковременные радиопомехи в полярных регионах, а события класса X — приводить к сбоям в работе радиосвязи, навигационных систем и спутников, а также вызывать полярные сияния.

