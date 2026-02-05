EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Японские города утонули в четырехметровых сугробах

2 минуты чтения 22:37 | Обновлено: 22:41

Сотни человек пострадали после того, как на севере Японии прошли рекордные снегопады. Всего аномальная непогода охватила 15 префектур, в которых спасателям приходится откапывать из-под снега десятки домов, сообщает AP News.

Сильнее всего пострадала префектура Аомори, где без электричества остались порядка 1700 домов. Большинство железнодорожных линий, засыпанные снегом, не работали. Некоторые автомобильные дороги на время оказались перекрыты.

При этом непогода может усилиться в ближайшее время. Так, местное издание Nippon со ссылкой на Японское метеорологическое агентство сообщает, что в районах, выходящих к морю, снегопад достигнет пика к воскресенью, 8 февраля.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

В общей сложности, в Японии из-за снегопада пострадали 393 человека. Из них 126 получили серьезные травмы. По данным агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, еще 38 человек погибли. Большинство смертей случилось по неосторожности: люди забирались на свои дома, чтобы очистить крыши от снега, но поскальзывались и падали.

«В некоторых районах уже выпало рекордное количество снега. Есть опасения, что снег может упасть с крыш. Также возможны обрушения зданий и лавины», — заявил на пресс-конференции представитель агентства Эйджи Осада.

В эфире телевизионного канале FNN показали репортаж о том, как под тяжестью снега рушится стена жилого дома. Также журналист говорил, что в префектуре Аомори выпало настолько много снега, что его не успевают убирать: люди стоят в пробках по пути на работу, а некоторые даже не могут выйти на улицу. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Иллюстрации:WION / YouTube

Посмотрите другие материалы

«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»