Японские города утонули в четырехметровых сугробах

Сотни человек пострадали после того, как на севере Японии прошли рекордные снегопады. Всего аномальная непогода охватила 15 префектур, в которых спасателям приходится откапывать из-под снега десятки домов, сообщает AP News.

Сильнее всего пострадала префектура Аомори, где без электричества остались порядка 1700 домов. Большинство железнодорожных линий, засыпанные снегом, не работали. Некоторые автомобильные дороги на время оказались перекрыты.

При этом непогода может усилиться в ближайшее время. Так, местное издание Nippon со ссылкой на Японское метеорологическое агентство сообщает, что в районах, выходящих к морю, снегопад достигнет пика к воскресенью, 8 февраля.

В общей сложности, в Японии из-за снегопада пострадали 393 человека. Из них 126 получили серьезные травмы. По данным агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, еще 38 человек погибли. Большинство смертей случилось по неосторожности: люди забирались на свои дома, чтобы очистить крыши от снега, но поскальзывались и падали.

«В некоторых районах уже выпало рекордное количество снега. Есть опасения, что снег может упасть с крыш. Также возможны обрушения зданий и лавины», — заявил на пресс-конференции представитель агентства Эйджи Осада.

В эфире телевизионного канале FNN показали репортаж о том, как под тяжестью снега рушится стена жилого дома. Также журналист говорил, что в префектуре Аомори выпало настолько много снега, что его не успевают убирать: люди стоят в пробках по пути на работу, а некоторые даже не могут выйти на улицу.