EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Противники роста цен в шапках Робин Гуда ограбили магазин и раздали еду нуждающимся

4 минуты чтения 15:50 | Обновлено: 15:51

В канадском Монреале активисты из организации «Робин Гуды переулков» ограбили продуктовый магазин и раздали еду бесплатно в знак протеста против инфляции, сообщило CNN.

По информации издания, около 60 человек, некоторые в шапках с перьями в стиле Робин Гуда, украли продукты из магазина здорового питания Rachelle Béry, после чего положили их в разные «общественные холодильники» в Монреале.

Таким образом активисты выступили против повышения стоимости повседневной жизни — жилья, продуктов, коммунальных услуг, транспорта и прочих регулярных расходов. Инфляция таких трат в период с ноября 2024-го по 2025 год составила 4,7% — это в два раза больше, чем общий уровень роста цен в Канаде.

«Каждый день мы без устали трудимся, только чтобы иметь возможность покупать продукты в этих супермаркетах, ориентированных на прибыль. Когда двух работ не хватает, чтобы прокормиться, иметь крышу над головой и заботиться о семье, все средства становятся законными», — заявил один из активистов по имени Френсис.

Из видео, которое опубликовал в инстаграме журналист издания 24heures Аксель Тардье, следует, что активисты также оставили надпись «К черту прибыль» на фасаде магазина. По словам Тардье, ограбление произошло во вторник, 3 февраля. Сумма кражи достигла шести тысяч долларов, добавил он.

В полиции CNN сообщили, что начали расследование в среду, 4 февраля. Там отметили, что во время ограбления никто не пострадал, а также пока никто не был арестован.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

Это не первая акция организации «Робин Гуды переулков». Так, в декабре 2025 года активисты ворвались в продуктовый магазин в Монреале в костюмах Санта-Клауса и его эльфов, украли продукты и оставили часть из них в подарочной упаковке под ближайшей рождественской елкой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»