Противники роста цен в шапках Робин Гуда ограбили магазин и раздали еду нуждающимся

В канадском Монреале активисты из организации «Робин Гуды переулков» ограбили продуктовый магазин и раздали еду бесплатно в знак протеста против инфляции, сообщило CNN.

По информации издания, около 60 человек, некоторые в шапках с перьями в стиле Робин Гуда, украли продукты из магазина здорового питания Rachelle Béry, после чего положили их в разные «общественные холодильники» в Монреале.

Таким образом активисты выступили против повышения стоимости повседневной жизни — жилья, продуктов, коммунальных услуг, транспорта и прочих регулярных расходов. Инфляция таких трат в период с ноября 2024-го по 2025 год составила 4,7% — это в два раза больше, чем общий уровень роста цен в Канаде.

«Каждый день мы без устали трудимся, только чтобы иметь возможность покупать продукты в этих супермаркетах, ориентированных на прибыль. Когда двух работ не хватает, чтобы прокормиться, иметь крышу над головой и заботиться о семье, все средства становятся законными», — заявил один из активистов по имени Френсис.

Из видео, которое опубликовал в инстаграме журналист издания 24heures Аксель Тардье, следует, что активисты также оставили надпись «К черту прибыль» на фасаде магазина. По словам Тардье, ограбление произошло во вторник, 3 февраля. Сумма кражи достигла шести тысяч долларов, добавил он.

В полиции CNN сообщили, что начали расследование в среду, 4 февраля. Там отметили, что во время ограбления никто не пострадал, а также пока никто не был арестован.

«Папа, а как?» Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом Интернет и мемы 5 минут чтения

Это не первая акция организации «Робин Гуды переулков». Так, в декабре 2025 года активисты ворвались в продуктовый магазин в Монреале в костюмах Санта-Клауса и его эльфов, украли продукты и оставили часть из них в подарочной упаковке под ближайшей рождественской елкой.