Интернет и мемы

Сценарий невышедшего сериала Дэвида Линча пообещали опубликовать в сети

2 минуты чтения 00:48 5 февраля | Обновлено: 00:50 5 февраля
Сценарий невышедшего сериала Дэвида Линча пообещали опубликовать в сети

Один из пользователей Reddit поинтересовался, где можно прочитать сценарий режиссера Дэвида Линча к незаконченному сериалу «Незаписанная ночь». Участнику форума неожиданно ответила дочь режиссера Дженнифер Линч.

Изначально планировалось, что производством «Незаписанной ночи» займется Netflix. Сериал должен был состоять из 20-25 серий, а среди его потенциальных участников называли имена таких актеров как Кайл Маклоклен, Лора Дерн и Наоми Уоттс. Однако из-за начала эпидемии коронавируса съемки были отложены на неопределенный срок. В итоге последний сериал Линча так и не появился на свет.

Также предполагалось, что оператором выступит Питер Деминг, снимавший «Малхолланд Драйв» и третий сезон «Твин Пикс». Деминг в том числе рассказывал уже после смерти Линча, что в сюжете была большая загадка, которая приближала сериал к жанру детектива.

Этот дед — супер
Этот дед — супер
Почему после смерти Линча у многих ощущение личной потери?
Мир7 минут чтения

«Мне потребовалось три часа, чтобы прочитать сценарий, потому что он был такой толстый, но это определенно не «Твин Пикс». Это действительно была интересная… загадочная, я бы сказал, история. Да, очень жаль. Это действительно так, потому что снова заняться съемками его сериала было бы здорово», — рассказал Деминг в разговоре с The Film Stage.

Поклонников творчества Линча давно волновал вопрос, что стало со сценарием к невышедшему сериалу. На него ответила дочь режиссера Дженнифер Линч, которая тоже связала жизнь с киноиндустрией.

«Сценарий, скорее всего, опубликую либо я, либо мои браться. Мы хотим показать поклонникам то, что так и не было реализовано. Поэтому я прошу всех дождаться официального релиза и не охотиться за пиратскими версиями сценария и его не оригинальными копиями. Это может испортить прекрасную работу, созданную папой. Как и многие миллионы людей мы большие поклонники творчества нашего отца и хотим, чтобы о нем говорили», — написала Линч в обсуждении Reddit.

Режиссер и сценарист Дэвид Линч, известный такими фильмами как «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат», а также телесериалом «Твин Пикс», умер 16 января 2025 года. Ему было 78 лет. 

Фото:Los Angeles Times

