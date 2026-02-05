Сценарий невышедшего сериала Дэвида Линча пообещали опубликовать в сети

Один из пользователей Reddit поинтересовался, где можно прочитать сценарий режиссера Дэвида Линча к незаконченному сериалу «Незаписанная ночь». Участнику форума неожиданно ответила дочь режиссера Дженнифер Линч.

Изначально планировалось, что производством «Незаписанной ночи» займется Netflix. Сериал должен был состоять из 20-25 серий, а среди его потенциальных участников называли имена таких актеров как Кайл Маклоклен, Лора Дерн и Наоми Уоттс. Однако из-за начала эпидемии коронавируса съемки были отложены на неопределенный срок. В итоге последний сериал Линча так и не появился на свет.

Также предполагалось, что оператором выступит Питер Деминг, снимавший «Малхолланд Драйв» и третий сезон «Твин Пикс». Деминг в том числе рассказывал уже после смерти Линча, что в сюжете была большая загадка, которая приближала сериал к жанру детектива.

«Мне потребовалось три часа, чтобы прочитать сценарий, потому что он был такой толстый, но это определенно не «Твин Пикс». Это действительно была интересная… загадочная, я бы сказал, история. Да, очень жаль. Это действительно так, потому что снова заняться съемками его сериала было бы здорово», — рассказал Деминг в разговоре с The Film Stage.

Поклонников творчества Линча давно волновал вопрос, что стало со сценарием к невышедшему сериалу. На него ответила дочь режиссера Дженнифер Линч, которая тоже связала жизнь с киноиндустрией.

«Сценарий, скорее всего, опубликую либо я, либо мои браться. Мы хотим показать поклонникам то, что так и не было реализовано. Поэтому я прошу всех дождаться официального релиза и не охотиться за пиратскими версиями сценария и его не оригинальными копиями. Это может испортить прекрасную работу, созданную папой. Как и многие миллионы людей мы большие поклонники творчества нашего отца и хотим, чтобы о нем говорили», — написала Линч в обсуждении Reddit.

Режиссер и сценарист Дэвид Линч, известный такими фильмами как «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат», а также телесериалом «Твин Пикс», умер 16 января 2025 года. Ему было 78 лет.