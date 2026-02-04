Вера в фэншуй спровоцировала несколько аварий

В одном из районов Шанхая, на участке с крутым поворотом, постоянно происходили дорожные аварии. На протяжении двух месяцев полиция не могла понять, почему зеркало, которое позволяло водителям «заглядывать» за угол, меняло положение, пишет South China Morning Post.

После очередного ДТП жильцы жилого комплекса обратились в управляющую компанию. Тогда ее сотрудники вернули зеркало в правильное положение. Однако через некоторое время оно снова развернулось. И так продолжалось несколько недель.

В ходе расследования выяснилось, что к авариям косвенно причастна местная жительница. Китаянка меняла расположение дорожного зеркала, потому что оно стояло не по правилам фэншуй.

Мужчина по фамилии Ло объяснил изданию, что в последнее время его жена чувствовало себя плохо, часто болела, а его семью сопровождали неудачи. Тогда супруги обратились к помощи мастера по фэншуй.

Специалист вынес вердикт: в бедах виновато искривленное дорожное зеркало, которое смотрело прямо на входную дверь. Дело в том, что фэншуй — это традиционная китайская практика для создания гармоничной среды обитания. Считается, что зеркала не должны быть обращены к входной двери, окнам или кровати, иначе они отпугивают бога удачи и приносят в дом неприятности.

К тому же изогнутое зеркало было похоже на «зеркало, разоблачающее демонов» из китайской мифологии. «Мы не демоны. Нам не нравится, когда зеркало, разоблачающее демонов, указывает на нас», — сказал Ло.

После этого женщина и начала отворачивать зеркало в сторону. Управляющая компания услышала позицию китаянки и специально установила второе зеркало за углом. Однако и оно вскоре стало «отворачиваться» от крутого поворота, а жалобы водителей возобновились.

Тогда в происходящее вмешалась полиция. Семье Ло объяснили, что их могут привлечь к уголовной ответственности за ДТП, вызванные перемещением зеркал. После разъяснительной беседы управляющая компания на всякий случай забетонировала дорожные зеркала, чтобы их невозможно было развернуть.