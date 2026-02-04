EN
Интернет и мемы

Туристы приняли поминки в Таиланде за шведский стол

2 минуты чтения 15:39

В Таиланде иностранные туристы по ошибке приняли поминальную церемонию за фестиваль еды и решили посетить мероприятие. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел во время похоронного обряда, проходившего в одном из залов рядом с ночным рынком и кафе. Зайдя внутрь, несколько иностранных туристов увидели накрытые столы с блюдами и решили, что попали на открытое гастрономическое мероприятие. Не осознавая ошибки, они сели за стол, предназначенный для гостей церемонии.

Видео произошедшего опубликовал в Facebook местный житель Чаранторн Чареомкиад, на похоронах родственника которого и произошло недоразумение. В подписи к ролику он написал: «Иностранцы зашли на похороны, думая, что это шведский стол». На кадрах видно, как члены семьи подают туристам воду и еду. Позже хозяева объяснили гостям, что они находятся на поминальной церемонии, а не в ресторане. Туристы извинились за произошедшее и поблагодарили семью за угощение и гостеприимство.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

Однако, как пишут местные СМИ, на следующий день история повторилась. Еще одна группа иностранных туристов также по ошибке приняла поминки за место общественного питания и поинтересовалась меню и напитками. Несмотря на недоразумение, семья вновь пригласила гостей к столу и накормила их.

Видео быстро распространились в социальных сетях. В комментариях многие пользователи отметили доброжелательность и щедрость семьи, подчеркнув, что угощение гостей на похоронах является распространенной традицией в Таиланде. Согласно местным обычаям, подача еды и напитков считается способом выразить уважение пришедшим и совершить благочестивый поступок в память об умершем. Один из пользователей также рассказал, что попал в похожую ситуацию, когда по ошибке зашел перекусить на чужую свадьбу.

