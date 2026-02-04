Любимый напиток Джеймса Бонда снова стал популярным

В США и Великобритании растет популярность коктейлей на основе вермута, рассказало агентство Bloomberg.

Коктейль мартини — джин или водка, смешанные с небольшим количеством вермута — популярен как среди опытных ценителей коктейльной культуры, так и среди тех, кто просто решил выпить. Как говорится в материале, это хорошее решение, когда в барном меню много позиций с неизвестными названиями. Агентство назвало коктейль «надежным, универсальным и самым стильным из всех существующих».

Рестораны и бары также любят мартини — этот коктейль легко готовится и быстро подается даже в часы пик, пользуется спросом, а также дешево стоит. «Наш джин-мартини стоит 12 фунтов стерлингов; за такую цену невозможно продать отличный коктейль с виски или текилой», — рассказал журналистам директор по напиткам британской сети стейк-хаусов Hawksmoor Group Лиам Дэви.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью Общество 19 минут чтения

В нескольких азиатских ресторанах Нью-Йорка мартини выместил маргариту. Бармен престижного индийского ресторана Tamarind Tribeca Милтон Копа в разговоре с Bloomberg назвал вермут «чистым холстом», который дает возможность проявить творческий подход. Одним из бестселлеров в ресторане сейчас является вермут с имбирем и халапеньо.

В популярном тайском ресторане Fish Cheeks в Нью-Йорке подают вермут с кориандром, чили-рассолом и маринованным крыжовником. Этот напиток пользуется большим спросом. По данным журналистов, за последние три месяца продажи вермута, в том числе в составе классического коктейля, выросли в этом ресторане на 30%.

О росте продаж мартини рассказали также в заведениях Лос-Анжелеса. За первые три недели января бармены ретро-ресторана итальянско-американской кухни Jones уже смешали 1475 таких коктейлей, что на 20% больше, чем за тот же период 2025 года. В ресторане Firstborn в китайском квартале продажи мартини выросли еще больше — на 53% за последние шесть месяцев.

Такая же тенденция наблюдается и в Великобритании, отметило Bloomberg. К примеру, в сети ресторанов Hawksmoor мартини хоть и не стал бестселлером, но число заказов этих коктейлей сильно выросло. «Мы наблюдали за мартини-бумом в США. Теперь он дошел и до Лондона», — сказал журналистам директор по напиткам британской сети стейк-хаусов Hawksmoor Group Лиам Дэви.

По его словам, в декабре заведение в Лондоне продавало около тысячи мартини в неделю, а в январе, когда многие отказываются от алкоголя, цифры снизились до 500 в неделю.