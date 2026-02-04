EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Лицо премьер-министра Италии нашли на отреставрированной фреске

2 минуты чтения 01:23 4 февраля
Лицо премьер-министра Италии нашли на отреставрированной фреске

Правительство Италии начало расследование после того, как лицо премьер-министра страны Джорджии Мелони удивительным образом совпало с лицом ангела во время реставрации фрески в Риме, сообщает BBC.

Речь идет о часовне титулярной базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина, расположенной в историческом центре Рима. В дело вмешалась даже Римская епархия, представители которой сначала выразили свое «разочарование», а затем заявили, что обязательно определят, кто несет ответственность за такое очевидное совпадение.

При этом приходской священник Даниэле Микелетти рассказал итальянским СМИ, что не помнит, какое лицо у ангела на фреске было изначально. Настоятель добавил, что для него такой облик «не проблема».

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

Фреску восстанавливал 83-летний реставратор Бруно Валентинетти. BBC отметило, что он отверг все обвинения и сказал, что просто восстанавливал лицо ангела, написанного им же самим в 2000 году. Художник не собирался кому-либо подражать или тем более не планировал увековечивать лицо премьер-министра.

Министр культуры Алессандро Джулии приказал техническим специалистам осмотреть картину, «чтобы выяснить характер вмешательства» и определить дальнейшие шаги.

После этого министерство действительно распорядилось провести техническую инспекцию фрески. Однако, по данным издания, деятели культуры напомнили, что сама фреска не имеет охраняемого статуса, так как является новоделом. А значит и обвинения в адрес художника-реставратора не могут иметь весомых оснований.

Премьер-министр Мелони, в свою очередь, написала в Instagram, что «определенно не похожа на ангела», приложив к фотографии фрески смеющийся смайлик. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:BBC

Посмотрите другие материалы

«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»