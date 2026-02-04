Лицо премьер-министра Италии нашли на отреставрированной фреске

Правительство Италии начало расследование после того, как лицо премьер-министра страны Джорджии Мелони удивительным образом совпало с лицом ангела во время реставрации фрески в Риме, сообщает BBC.

Речь идет о часовне титулярной базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина, расположенной в историческом центре Рима. В дело вмешалась даже Римская епархия, представители которой сначала выразили свое «разочарование», а затем заявили, что обязательно определят, кто несет ответственность за такое очевидное совпадение.

При этом приходской священник Даниэле Микелетти рассказал итальянским СМИ, что не помнит, какое лицо у ангела на фреске было изначально. Настоятель добавил, что для него такой облик «не проблема».

Фреску восстанавливал 83-летний реставратор Бруно Валентинетти. BBC отметило, что он отверг все обвинения и сказал, что просто восстанавливал лицо ангела, написанного им же самим в 2000 году. Художник не собирался кому-либо подражать или тем более не планировал увековечивать лицо премьер-министра.

Министр культуры Алессандро Джулии приказал техническим специалистам осмотреть картину, «чтобы выяснить характер вмешательства» и определить дальнейшие шаги.

После этого министерство действительно распорядилось провести техническую инспекцию фрески. Однако, по данным издания, деятели культуры напомнили, что сама фреска не имеет охраняемого статуса, так как является новоделом. А значит и обвинения в адрес художника-реставратора не могут иметь весомых оснований.

Премьер-министр Мелони, в свою очередь, написала в Instagram, что «определенно не похожа на ангела», приложив к фотографии фрески смеющийся смайлик.