Американки начали искать партнеров для воспитания детей без брака и секса

В США появилось специальное приложение для поиска партнера по воспитанию детей, но без романтических или сексуальных отношений. Внимание на это обратило издание «Коса».

По задумке авторов, приложение под названием Modamily позволяет пользователям найти партнера для совместного воспитания детей без вступления в брак или романтических отношений.

33-летняя американка Рейв Рид рассказала о своем опыте использования приложения газете The New York Times. По ее словам, она изначально хотела найти не возлюбленного, а надежного партнера. Рид пояснила, что, по ее мнению, сейчас тяжело найти человека, способного быть одновременно хорошим родителем и любовником.

В связи с этим она решилась вступить в отношения нового формата — со-родительство, то есть совместное воспитание детей без интимных отношений и заключения брака.

Авторы Modamily называют главной целью своего продукта помощь пользователям в строительстве современной семьи. Кроме возможности поиска партнера для совместного воспитания детей, приложение также позволяет найти потенциального донора спермы. При этом создатели сервиса рекомендуют пользователям уже на старте обсудить ожидания от родительства и распределить обязанности по уходу за ребенком.

Как отмечает «Коса», со-родительство становится все более модным в США. Кроме Modamily, помочь в поиске партнеров для отношений в таком формате предлагают также приложения LetsBeParents и CoParents.