Лариса Долина переехала в съемную квартиру

Певица Лариса Долина, попавшая в скандал из-за продажи своей квартиры по мошеннической схеме, рассказала, что сейчас она живет в съемной квартире, потому что ей не хватает денег на покупку новой, передает РИА «Новости».

«Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем собственное жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду», — заявила Долина.

Она не стала называть район, в котором сняла жилье, но отметила, что он хороший. Также певица рассказала, что вместе с ней в съемную квартиру переехали ее кошки. «Для них это новое место, я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать? Это мои кошки, это моя семья, это мои дети», — добавила Долина.

Певица привлекла к себе внимание в августе 2024 года, когда продала свою квартиру под влиянием мошенников, среди которых оказался «Человек-паук» — Долиной прислали фото поддельного паспорта, в котором была фотография американского актера Тома Холланда.

В марте прошлого года суд вернул долиной право собственности, оставив покупательницу Полину Лурье, которая была реальной и не была связана с мошенниками, без квартиры и без денег. Та оспорила решение суда, и в конце прошлого года Долину все же выселили из проданной квартиры.

При этом процесс выселения певицы завершился только в середине января. До этого певица попросила у Лурье разрешения остаться в квартире до марта в обмен на то, что певица не будет взыскивать с покупательницы коммунальные платежи за полтора года, но Лурье не согласилась. История с продажей квартиры Ларисы Долиной получила название «дело Долиной» и оказала серьезное влияние на рынок недвижимости — его назвали «эффектом Долиной».