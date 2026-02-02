EN
Интернет и мемы

Дуров связал безопасность WhatsApp с позицией Цукерберга о приватности 22-летней давности

20:46
Дуров связал безопасность WhatsApp с позицией Цукерберга о приватности 22-летней давности

Основатель Facebook и миллиардер Марк Цукерберг якобы имеет доступ ко всем личным данным пользователей WhatsApp, заявил создатель Telegram Павел Дуров в социальной сети X.

Он опубликовал скриншот переписки, которая датируется 2004 годом. В ней 19-летний Цукерберг заявляет не названному другу по колледжу, что может отправить ему данные четырех тысяч студентов Гарварда, которые успели зарегистрироваться на запущенной в том году платформе Facebook.

Собеседник спросил Цукерберга, откуда у него такая информация. На что основатель Facebook ответил: «Люди сами предоставили ее… Они “доверяют мне”… Тупицы».

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

«Единственное, что изменилось с момента этого разговора, — это масштаб. Сегодня владелец WhatsApp в частном порядке смеется не над четырьмя тысячами, а над четырьмя миллиардами “тупых ублюдков”, которые доверяют его заявлениям (например, шифрованию WhatsApp)», — написал Дуров.

Данная переписка Цукерберга уже появлялась в публичном поле. В 2010 году этот диалог впервые опубликовало издание Business Insider. Тогда же оно добавило со ссылкой на книгу Дэвида Киркпатрика «Эффект Facebook», что Цукерберг якобы не считает конфиденциальность в интернете важной темой для обсуждения.

«Я чувствую, что Марк не очень верит в приватность или, по крайней мере, считает, что приватность — это ступенька на пути к успеху. Может быть, он прав, а может, и нет», — приводит слова выпускника Гарварда и доверенного лица Цукерберга Чарли Чивера Business Insider.

Ранее Дуров заявил, что нельзя верить в безопасность мессенджера WhatsApp в 2026 году из-за его уязвимого шифрования. Основатель Telegram назвал того, кто доверяет WhatsApp, «полным идиотом».

Фото:Pavel Durov / X

Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
