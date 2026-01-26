Дуров назвал «идиотами» верящих в безопасность WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что нельзя верить в безопасность мессенджера WhatsApp в 2026 году из-за уязвимого шифрования. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

«Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp в 2026 году. Проанализировав, как WhatsApp реализует свое «шифрование», мы обнаружили множество векторов атак», — сказал Дуров.

Так предприниматель отреагировал на новость об иске международной группы истцов к Meta. Как писало агентство Bloomberg, корпорацию обвинили в обмане пользователей и неправомерном хранении и доступе к их переписке.

WhatsApp объявил о внедрении сквозного шифрования в 2016 году WhatsApp, напомнило Bloomberg. Как заявляли в Meta, применение этой технологии гарантирует, что доступ к содержанию переписки будет только у ее участников — доступ к сообщениям не смогут получить любые третьи лица, включая сам мессенджер.

Авторы иска, поданного в окружной суд Сан-Франциско, утверждают, что Meta обманула пользователей WharsApp и на самом деле «хранит, анализирует и может получить доступ практически ко всем якобы “приватным” сообщениям пользователей» мессенджера.

Истцы, среди которых пользователи WhatsApp из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, утверждают, что благодаря неким «осведомителям» получили достоверные данные о том, что Meta хранит сообщения пользователей, а работники компании имеют доступ к содержанию переписок.

Представитель Meta Энди Стоун назвал поданный против компании иск «несерьезным» и пообещал, что компания «введет санкции против адвокатов истцов». По его словам, утверждение, что сообщения пользователей WhatsApp не зашифрованы — «категорически ложное и абсурдное». Стоун напомнил, что переписки в мессенджере уже десять лет шифруются с использованием протокола Signal.