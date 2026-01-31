EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы лучшие кухни мира

2 минуты чтения 12:58 | Обновлено: 13:01

Проект TasteAtlas составил рейтинг лучших кухонь мира, в который вошли 100 стран из разных регионов планеты. Для выставления баллов проект изучил почти 600 тысяч оценок на 19 тысяч продуктов питания из различных национальных кухонь, которые есть в базе данных портала.

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

Лучшей кухней мира стала итальянская, она набрала 4,64 балла. Портал рекомендует попробовать пиццу Неаполитано, белый трюфель из Альбы, сыр Пармезан, Прошутто ди Сан Даниеле и сицилийскую пасту (Pasta ‘ncasciata). Все эти блюда получили оценку от 4,7 до 4,8 балла.

На второй строчке оказалась кухня Греции с оценкой в 4,6 балла. Авторы советуют присмотреться к финикийскому оливковому маслу, эгинским фисташкам, Фава Санторини, Контосувли и оливковому маслу с острова Крит.

Замкнула тройку кухня Перу (4,54 балла). Среди традиционных блюд этой страны Южной Америки в рейтинге выделены соусы Сальса окопа и Аджи, закуска Кончитас а ла Пармезана, десерт Шокотехас и перуанская жареная курица.

Также в десятке лучших кухонь оказались Португалия, Испания, Япония, Турция, Китай, Франция и Индонезия. Кухня России оказалась на 28 месте — наивысшие оценки получили шашлык (4,6 балла), осетровая икра (4,5 балла), пельмени и блины (по 4,4 балла). Общая оценка — 4,27 балла.

В десятку стран с самыми низкими оценками вошли Кипр, Катар, Казахстан, Кения, Лаос, Нигерия, Мальта, Израиль, Гватемала и Черногория. Все они не набрали 4 баллов общего рейтинга. В списке не оказалось кухонь большинства стран Африки, также в нем не были представлены блюда Монголии, Молдовы, Кыргызстана и Узбекистана.

Также TasteAtlas составил рейтинг 100 лучших городов для гурманов. В его топ-10 вошли Неаполь, Милан, Болонья, Флоренция, Мумбаи, Генуя, Париж, Вена, Рим и Лима.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке