Названы лучшие кухни мира

Проект TasteAtlas составил рейтинг лучших кухонь мира, в который вошли 100 стран из разных регионов планеты. Для выставления баллов проект изучил почти 600 тысяч оценок на 19 тысяч продуктов питания из различных национальных кухонь, которые есть в базе данных портала.

Лучшей кухней мира стала итальянская, она набрала 4,64 балла. Портал рекомендует попробовать пиццу Неаполитано, белый трюфель из Альбы, сыр Пармезан, Прошутто ди Сан Даниеле и сицилийскую пасту (Pasta ‘ncasciata). Все эти блюда получили оценку от 4,7 до 4,8 балла.

На второй строчке оказалась кухня Греции с оценкой в 4,6 балла. Авторы советуют присмотреться к финикийскому оливковому маслу, эгинским фисташкам, Фава Санторини, Контосувли и оливковому маслу с острова Крит.

Замкнула тройку кухня Перу (4,54 балла). Среди традиционных блюд этой страны Южной Америки в рейтинге выделены соусы Сальса окопа и Аджи, закуска Кончитас а ла Пармезана, десерт Шокотехас и перуанская жареная курица.

Также в десятке лучших кухонь оказались Португалия, Испания, Япония, Турция, Китай, Франция и Индонезия. Кухня России оказалась на 28 месте — наивысшие оценки получили шашлык (4,6 балла), осетровая икра (4,5 балла), пельмени и блины (по 4,4 балла). Общая оценка — 4,27 балла.

В десятку стран с самыми низкими оценками вошли Кипр, Катар, Казахстан, Кения, Лаос, Нигерия, Мальта, Израиль, Гватемала и Черногория. Все они не набрали 4 баллов общего рейтинга. В списке не оказалось кухонь большинства стран Африки, также в нем не были представлены блюда Монголии, Молдовы, Кыргызстана и Узбекистана.

Также TasteAtlas составил рейтинг 100 лучших городов для гурманов. В его топ-10 вошли Неаполь, Милан, Болонья, Флоренция, Мумбаи, Генуя, Париж, Вена, Рим и Лима.