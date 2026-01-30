EN
Интернет и мемы

ТАСС убрал «русских» из заявления патриарха и взбесил Z-блогеров

2 минуты чтения 16:31

Агентство ТАСС сократило цитату патриарха Кирилла, убрав из нее формулировку «государствообразующий русский народ». На это обратили внимание провоенные блогеры и телеграм-каналы. Они обвинили журналистов в искажении смысла высказывания.

Речь патриарха прозвучала на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации. В полной версии заявления он сказал следующее:

«Будущее России и мира напрямую зависит от нашей способности отстаивать нашу религиозную идентичность государствообразующего русского народа и защищать христианские нравственные ценности в общественной жизни».

Однако в публикации ТАСС словосочетание «государствообразующего русского народа» отсутствовало. Цитата была приведена в сокращенном виде.

Первым на расхождение обратил внимание военный блогер и публицист Алексей Живов. В своем телеграм-канале он отметил, что «сложно бороться с мировой русофобией, когда русофобы руководят собственными СМИ».

С резкой критикой выступил и провоенный телеграм-канал «Рыбарь», который ведет бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук. Он написал, что ТАСС «по собственной инициативе вырезал формулировку, совпадающую с официальным курсом президента: признанием роли русского народа как основы государственности», и назвал произошедшее «не редакционной мелочью, а частью системной проблемы». 

«Когда на высшем уровне зафиксирован курс на укрепление роли русского народа и национального ядра, подобные редакционные «правки» фактически идут в разрез с государственной линией. Если стратегия формируется на самом высшем уровне, а государственные СМИ начинают ее видоизменять, то возникает вопрос: не саботаж ли это?», — пишет «Рыбарь».

В самом ТАСС ситуацию не комментировали. Однако, как заметил позже в своем телеграм-канале Z-блогер Живов, цитату поправили и вернули в нее «русских».

