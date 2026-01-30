EN
США вывели флотилию военных кораблей в сторону Ирана

2 минуты чтения 20:46 | Обновлено: 21:13

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время в сторону Ирана направляется «крупная армада» американского флота. По его словам, она «даже больше, чем та, что была в Венесуэле» перед захватом президента Николаса Мадуро, сообщает Clash Report.

«У нас самый мощный флот в мире. У нас самая мощная армия в мире с большим отрывом. И мы это доказывали не раз», — заявил Трамп во время общения с журналистами.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон по-прежнему допускает возможность сделки с Тегераном. «Если мы заключим сделку, это хорошо. Если нет, то посмотрим, что произойдет», — добавил глава Белого дома.

Ранее СМИ раскрыли планы американской администрации по отношению к Ирану. Как сообщали источники Reuters, Трамп хочет создать в Иране условия для смены политического режима.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

Один из возможных вариантов — нанесение прицельных ударов по руководству Ирана и его силам безопасности. Таким образом, Трамп рассчитывает вдохновить граждан исламской республики на продолжение протестов, которые прекратились после репрессий и насилия по отношению к митингующим со стороны иранской власти.

Другой источник Reuters полагает, что Белый дом рассматривает возможность нанесения более мощного удара по ядерным объектам Ирана. Это может быть связано с тем, что режим иранских аятолл отказывается от переговоров с США по поводу своей ядерной программы.

Власти Ирана смогли подавить массовые протесты, которые охватили всю страну, при помощи беспрецедентного уровня насилия по отношению к митингующим. Так, число погибших, по данным американской правозащитной организации HRANA, составило 2677 человек, в том числе 2478 протестующих и 163 силовика.

«Режим устроил кровавую баню. Они опустили железный кулак с беспрецедентной силой. Это создает сдерживающий эффект среди протестующих», — сказал в разговоре с The Wall Street Journal аналитик Международной кризисной группы Али Ваез.

Протесты в Иране начались на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, включая рост цен и резкое падение курса иранского риала по отношению к доллару США. В ответ местные власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи, а силовые структуры применяют жесткие меры для разгона протестующих.

