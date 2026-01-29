СМИ раскрыли планы США по Ирану

Президент США Дональд Трамп хочет создать в Иране условия для смены режима и рассматривает в рамках этого разные варианты, сообщили источники Reuters.

В числе вариантов — нанесение прицельных ударов по руководству Ирана и силам безопасности, рассказал один из собеседников агентства. По его словам, таким образом Трамп рассчитывает вдохновить граждан исламской республики после затихания протестов из-за репрессий и насилия.

Другой источник Reuters заявил, что Белый дом рассматривает возможность нанесения более мощного удара по баллистическим ракетам или ядерным объектам Ирана. Это может быть связано с тем, что исламская республика не готова к переговорам по поводу своей ядерной программы.

О том, что США рассматривают возможность нового масштабного удара по Ирану из-за провала предварительных обсуждений между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы, говорили также источники CNN.

По их словам, ранее Вашингтон и Тегеран обменивались сообщениями через дипломатов из Омана, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел исламской республики Аббаса Арагчи.

Недолгое время обсуждалась даже возможность очных переговоров, сказал один из собеседников CNN, не пояснив, на каком уровне. В итоге встреча не состоялась, сообщил он. Другой источник издания заявил, что никаких серьезных прямых переговоров в последние дни не велось.

В материале CNN говорится, что США могли выдвинуть предварительные условия для встречи с иранскими чиновниками. В их числе, как утверждается, постоянное прекращение обогащения урана, ограничение дальности баллистических ракет исламской республики и прекращение поддержки военизированных группировок в регионе. Иран в ответ на это заявил, что готов обсуждать только ядерную программу.