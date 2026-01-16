СМИ сообщили о почти подавленных протестах в Иране

С помощью жестоких репрессий властям Ирана практически удалось подавить протесты. Об этом со ссылкой на правозащитников и местных жителей рассказало агентство Reuters.

В Тегеране с воскресенья царит спокойствие, сказали журналистам несколько жителей столицы исламской республики. Эти данные подтвердили правозащитники из иранско-курдской организации Hengaw. По их словам, несмотря на отсутствие протестов, в городе все еще присутствуют множество военных и сотрудников сил безопасности.

В некоторых городах протесты продолжаются, отметило Reuters. В частности, по данным Hengaw, в городе-спутнике Тегерана Кередже военный застрелил медсестру. Агентство отметило, что не смогло независимо проверить эти данные.

Reuters также упомянуло, что, по информации государственного агентства Tasnim, 15 января протестующие подожгли управление образования в округе Фалаварджан в центральной провинции Исфахан.

Одна из жительниц неназванного города на северо-западе Ирана, где проживает много курдов и который был центром многих крупных протестов, сказала, что митинги периодически проходят, хотя и не так интенсивно, как раньше.

Число погибших, о котором сообщает американская правозащитная организация HRANA, со среды практически не изменилось и сейчас составляет 2677 человек, в том числе 2478 протестующих и 163 силовика.

Накануне правозащитная организация Human Rights Activists in Iran сообщила, что 15 января количество новых акций протеста, которые удалось верифицировать, упало до нуля.

«Режим устроил кровавую баню. Они опустили железный кулак с беспрецедентной силой. Это создает сдерживающий эффект среди протестующих», — сказал в разговоре с The Wall Street Journal аналитик Международной кризисной группы Али Ваез.

При этом поговорившие с журналистами эксперты назвали затишье временным, так как уровень гнева иранцев, направленного против властей, остается высоким, а у руководства исламской республики мало способов решить экономические проблемы, лежащие в основе массового недовольства.