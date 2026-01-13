EN
СМИ рассказали о развалившейся сети союзников Путина

2 минуты чтения 08:00 | Обновлено: 08:10

На фоне того, что война в Украине превысила по продолжительности Великую Отечественную, а Кремль сталкивается со все большим количеством проблем, глобальная сеть союзников, которую Владимир Путин встраивал за более чем два десятилетия своего правления, вероятно, разваливается под давлением президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что за время войны в Украине Россия смогла захватить лишь небольшой участок земли. Это обошлось Москве в более чем миллион жертв и усугубило проблемы внутри страны. Например, в январе около 600 тысяч человек остались без света и тепла в Белгородской области из-за удара ВСУ.

В то же время на международной арене Кремль мало что может сделать для предотвращения потери своих союзников. Так, с 2024 года положение России на Ближнем Востоке оказалось «невыгодным» после свержения режима Башара Асада в Сирии. Это лишило Кремль важного партнера в регионе.

Кроме того, Россия оказалась неспособна защитить Венесуэлу и ее президента Николаса Мадуро, которого захватили США и который в прошлом году приезжал в Москву на парад 9 мая. Также Москва не смогла предотвратить захват США танкера под российским флагом, связанного с «теневым флотом».

Помимо этого, Трамп намекнул, что он готов помочь протестующим в Иране — стране, с которой Путин подписал соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 20 лет и которая поставляла России беспилотники «Шахед» для войны в Украине.

На это обратили внимание российские военные блогеры. Так, Максим Калашников написал в своем блоге о «конце эпохи». По его словам, российские власти потратили слишком много времени на создание образа великой державы, вместо того чтобы предпринять шаги для обеспечения ее становления. 

«Ни Венесуэла, ни Иран не являются частью какой-либо российской империи», — считает бывший российский дипломат Борис Бондарев. По его мнению, после начала войны в Украине для России «было важно показать, что она не одинока, но это пропаганда». 

Бондарев отметил, что Путин пока не комментировал события ни в Венесуэле, ни в Иране, вероятно, следуя своей привычке оставлять плохие новости подчиненным. При этом, Кремль может рассматривать действия США в Венесуэле и против нефтяного танкера как попытки загнать Россию в угол. Из-за этого Москва попытается продемонстрировать свое превосходство и то, что она не поддается давлению США, прежде всего на войне с Украиной.

