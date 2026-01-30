Скончалась актриса из фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара

Известная актриса Кэтрин О’Хара умерла на 72-м году жизни. Причины ее смерти до сих пор остаются неясными, сообщает TMZ со ссылкой на два источника.

О’Хара обладала редкой генетической особенностью. Ее внутренние органы располагались зеркально — сердце актрисы находилось справа, а не слева, что считается в медицине одним из самых сложных вариантов такого состояния. Однако это никак не влияло на ее здоровье и самочувствие.

Как пишет Variety, актриса скончалась в пятницу, 30 января, в своем доме в Лос-Анджелесе. Она умерла «после непродолжительной болезни».

Голивудская карьера О’Хара длилась больше 40 лет и началась с канадского комедийного сериала «Телевидение второго города», за который она получила свою первую премию «Эмми». Однако наибольшую популярность О’Хара обрела благодаря семейной комедии «Один дома», в которой исполнила роль матери главного героя мальчика Кевина.

