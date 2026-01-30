EN
Мир

Женщину приговорили к рекордной публичной порке за секс вне брака и алкоголь

2 минуты чтения 12:43 | Обновлено: 14:41
2 минуты чтения 12:43 | Обновлено: 14:41

В индонезийской провинции Ачех пару любовников приговорили к публичной порке с нанесением 140 ударов палкой за секс вне брака и употребление алкоголя. Об этом пишет Би-би-си.

По данным издания, назначенное в виде наказание количество ударов стало рекордным. Отмечается, что в ходе публичной экзекуции приговоренную женщину поочередно били палками из ротанга три женщины-полицейских. При этом 21-летняя жертва порки во время наказания потеряла сознание и затем была передана медикам.

В ходе той же экзекуции силовики выпороли еще четырех человек, включая офицера исламской полиции. Последнего вместе с напарницей застали наедине в частном доме и обвинили в нарушении норм шариата. Мужчину приговорили к 23 ударам палкой, а затем уволили из исламской полиции.

Мир25 минут чтения
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

Как отмечает Би-би-си, Ачех — единственная индонезийская провинция с большинством мусульманского населения, где действуют законы шариата. Нарушителям исламских норм регулярно назначают публичную порку в качестве наказания, что вызывает резкую критику со стороны местных правозащитников, пишет издание.

Последние называют такую практику чрезмерно жестокой, а сами нормы, по которым судят людей слишком размытыми. «Правила применения телесных наказаний недостаточно регламентированы», — пояснил Би-би-си координатор индонезийской правозащитной группы Kontras.

Правозащитник призвал «улучшить» правила, касающиеся таких наказаний, в частности, для того, чтобы людям, приговоренным к телесным наказаниям, можно было оказывать необходимую поддержку.

Фото:Riza Azhari / NurPhoto / Reuters

