Женщину приговорили к рекордной публичной порке за секс вне брака и алкоголь

В индонезийской провинции Ачех пару любовников приговорили к публичной порке с нанесением 140 ударов палкой за секс вне брака и употребление алкоголя. Об этом пишет Би-би-си.

По данным издания, назначенное в виде наказание количество ударов стало рекордным. Отмечается, что в ходе публичной экзекуции приговоренную женщину поочередно били палками из ротанга три женщины-полицейских. При этом 21-летняя жертва порки во время наказания потеряла сознание и затем была передана медикам.

В ходе той же экзекуции силовики выпороли еще четырех человек, включая офицера исламской полиции. Последнего вместе с напарницей застали наедине в частном доме и обвинили в нарушении норм шариата. Мужчину приговорили к 23 ударам палкой, а затем уволили из исламской полиции.

Как отмечает Би-би-си, Ачех — единственная индонезийская провинция с большинством мусульманского населения, где действуют законы шариата. Нарушителям исламских норм регулярно назначают публичную порку в качестве наказания, что вызывает резкую критику со стороны местных правозащитников, пишет издание.

Последние называют такую практику чрезмерно жестокой, а сами нормы, по которым судят людей слишком размытыми. «Правила применения телесных наказаний недостаточно регламентированы», — пояснил Би-би-си координатор индонезийской правозащитной группы Kontras.

Правозащитник призвал «улучшить» правила, касающиеся таких наказаний, в частности, для того, чтобы людям, приговоренным к телесным наказаниям, можно было оказывать необходимую поддержку.