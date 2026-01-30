EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Население США впервые в истории может сократиться

2 минуты чтения 16:21

Соединенные штаты, вопреки прогнозам властей, впервые в истории могут столкнуться с сокращением численности населения уже в 2026 году. На это, в частности, повлияла жесткая иммиграционная политика президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Федеральное бюро переписи населения США ранее прогнозировало, что численность населения страны начнет снижаться не раньше 2081 года. Исторически же, с момента начала официальной переписи населения в стране, снижения численности жителей США никогда не наблюдалось, и этому есть объяснение. Так, с момента основания Соединенные Штаты обладали устойчивым преимуществом в привлечении талантов и увеличении численности своего населения за счет притока мигрантов, отмечает Bloomberg.

Сейчас, когда страна готовится отметить свое 250-летие на фоне антимиграционной политики Трампа, США рискуют зафиксировать исторический и экономический рубеж на десятилетия раньше ожидаемого срока. По данным аналитиков Американского института предпринимательства (AEI) и Брукингского института (Brookings Institution), уже в 2026 году может произойти первое в истории страны реальное сокращение численности населения.

Даже если этот рубеж не будет пройден в этом году, эксперты по обе стороны иммиграционного спора уверены в том, что второй президентский срок Трампа ускоряет приближение критического момента. Речь о том, что совсем скоро чистый приток мигрантов в США перестанет компенсировать снижение рождаемости и рост смертности, связанные со старением населения. Эксперты предупредили, что в 2026 году число жителей США может сократиться более чем на 400 тысяч человек.

Ее затравили за роман с президентом
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

Такая ситуация, как отмечает агентство, может негативно отразиться на экономике страны. Bloomberg привел в пример ситуацию в Китае, где в 2025 году был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с начала коммунистического правления в 1949 году. Это, как сообщается, стало одной из весомых причин, по которым Китай, возможно, так не обгонит США и не станет крупнейшей экономикой мира.

Показательным является и сокращение населения в Японии, которое уже много лет тормозит экономический рост. Отмечается, что ухудшение демографической ситуации в Европе также считается одним из факторов экономического застоя.

По данным Федерального бюро переписи населения, к 1 июля 2025 года в США проживали 341,8 миллиона человек, а к настоящему моменту численность населения выросла до 342,3 миллиона.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке