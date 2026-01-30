Население США впервые в истории может сократиться

Соединенные штаты, вопреки прогнозам властей, впервые в истории могут столкнуться с сокращением численности населения уже в 2026 году. На это, в частности, повлияла жесткая иммиграционная политика президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Федеральное бюро переписи населения США ранее прогнозировало, что численность населения страны начнет снижаться не раньше 2081 года. Исторически же, с момента начала официальной переписи населения в стране, снижения численности жителей США никогда не наблюдалось, и этому есть объяснение. Так, с момента основания Соединенные Штаты обладали устойчивым преимуществом в привлечении талантов и увеличении численности своего населения за счет притока мигрантов, отмечает Bloomberg.

Сейчас, когда страна готовится отметить свое 250-летие на фоне антимиграционной политики Трампа, США рискуют зафиксировать исторический и экономический рубеж на десятилетия раньше ожидаемого срока. По данным аналитиков Американского института предпринимательства (AEI) и Брукингского института (Brookings Institution), уже в 2026 году может произойти первое в истории страны реальное сокращение численности населения.

Даже если этот рубеж не будет пройден в этом году, эксперты по обе стороны иммиграционного спора уверены в том, что второй президентский срок Трампа ускоряет приближение критического момента. Речь о том, что совсем скоро чистый приток мигрантов в США перестанет компенсировать снижение рождаемости и рост смертности, связанные со старением населения. Эксперты предупредили, что в 2026 году число жителей США может сократиться более чем на 400 тысяч человек.

Такая ситуация, как отмечает агентство, может негативно отразиться на экономике страны. Bloomberg привел в пример ситуацию в Китае, где в 2025 году был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с начала коммунистического правления в 1949 году. Это, как сообщается, стало одной из весомых причин, по которым Китай, возможно, так не обгонит США и не станет крупнейшей экономикой мира.

Показательным является и сокращение населения в Японии, которое уже много лет тормозит экономический рост. Отмечается, что ухудшение демографической ситуации в Европе также считается одним из факторов экономического застоя.

По данным Федерального бюро переписи населения, к 1 июля 2025 года в США проживали 341,8 миллиона человек, а к настоящему моменту численность населения выросла до 342,3 миллиона.