Пара устраивала масштабные секс-вечеринки в своем подвале и попалась

2 минуты чтения 09:54

Суд в Бельгии вынес приговор паре, которая организовывала масштабные секс-вечеринки в подвале своего дома. По информации The Brussels Times, в одной из них участвовали более 100 человек.

Закрытые секс-вечеринки устраивались в подвале дома 41-летнего жителя города Ландан и его партнерши с 2020 года. Полиция вместе с социальными службами узнали о происходящем лишь в 2022 году во время рейдов.

«В 2020 году это была небольшая инициатива с ограниченным участием, однако постепенно это превратилось в организованные групповые оргии. Секс-работники занимались сексом поочередно или одновременно с несколькими мужчинами», — говорится в приговоре суда.

Так, в сентябре 2022 года полицейские и соцработники прибыли в дом мужчины и его партнерши, имя которых не называется, и обнаружили там специально оборудованный для секс-вечеринок подвал. В тот момент, как сообщается, там проходила оргия с участием 101 человека. Среди них находились 11 секс-работников, 10 из которых приехали из Бразилии и находились в Бельгии нелегально.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

Во время повторного рейда в декабре того же года, в доме застали около 40 клиентов-мужчин и 12 секс-работников, трое из которых — женщины из Бразилии, также находившиеся в стране нелегально. 

7 января 2023 года организатору вечеринки позвонили и пригласили на мероприятие в городе Беринген. В этот момент в его доме находились следователи. Отправившись на место приглашения полиция обнаружила секс-вечеринку с участием 50 человек, в основном мужчин.

Полиция выяснила, что за каждое участие в оргии мужчины платили от 250 до 300 евро, в то время как секс-работники получали «вознаграждение» в размере 350-600 евро. Секс-вечеринки рекламировались через порносайты и онлайн-приложения, в том числе WhatsApp.

Уголовный суд в городе Левен по итогу приговорил организатора секс-вечеринок к 40 месяцам тюрьмы, а его партнершу — к 20 месяцам условно. Обоим назначили штраф в размере 400 тысяч евро.

