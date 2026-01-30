EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Мадонну раскритиковали за советскую шапку-ушанку

2 минуты чтения 13:44 | Обновлено: 14:10

Мадонна столкнулась с волной критики в социальных сетях после публикации фотографий в советской шапке-ушанке с символикой серпа и молота. Фото появились в инстаграм-аккаунте певицы.

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

Как следует из подписи к ним, снимки были сделаны во время визита Мадонны в Великобританию. Она приехала туда, чтобы поддержать свою давнюю подругу — художницу Трейси Эмин, а также ее инициативы, связанные с арт-резиденциями и выставками молодых авторов в городе Маргейт. Однако поводом для дискуссии в соцсетях стал именно головной убор Мадонны.

Часть пользователей раскритиковали артистку за использование советской символики. Комментаторы назвали такой образ «болезненным и травмирующим» и напомнили о репрессиях, насилии и колониальной политике СССР. Некоторые также указывали на то, что ранее Мадонна публично поддерживала Украину, и выражали разочарование ее выбором.

«Для украинцев советская символика — это не эстетика, а травма и насилие», — написал Мадонне один из подписчиков. Другие отмечали, что подобный образ вступает в противоречие с прежними заявлениями певицы о правах человека и солидарности.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

Под постом Мадонны из Маргейта уже более 3 тысяч комментариев. В дискуссию активно включились и пользователи из России и других стран. Наряду с критикой появились и сообщения в поддержку артистки, в том числе одобрительные и ироничные реплики о ее образе. Обсуждение переросло в жаркий спор о восприятии советского прошлого, от напоминаний о репрессиях и жертвах СССР до упоминаний культурных и социальных достижений того периода.

При этом в тексте сопровождающего поста Мадонна никак не упоминала советскую символику или политический контекст. Публикация была посвящена искусству, художественному сообществу британского города Маргейт и роли искусства как способа объединения людей. Однако певица успела посетить  одну из выставок молодых художников, среди участниц которой были и россиянки Ольга Австрейх и Лиза Залиева.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке