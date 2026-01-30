Мадонну раскритиковали за советскую шапку-ушанку

Мадонна столкнулась с волной критики в социальных сетях после публикации фотографий в советской шапке-ушанке с символикой серпа и молота. Фото появились в инстаграм-аккаунте певицы.

Как следует из подписи к ним, снимки были сделаны во время визита Мадонны в Великобританию. Она приехала туда, чтобы поддержать свою давнюю подругу — художницу Трейси Эмин, а также ее инициативы, связанные с арт-резиденциями и выставками молодых авторов в городе Маргейт. Однако поводом для дискуссии в соцсетях стал именно головной убор Мадонны.

Часть пользователей раскритиковали артистку за использование советской символики. Комментаторы назвали такой образ «болезненным и травмирующим» и напомнили о репрессиях, насилии и колониальной политике СССР. Некоторые также указывали на то, что ранее Мадонна публично поддерживала Украину, и выражали разочарование ее выбором.

«Для украинцев советская символика — это не эстетика, а травма и насилие», — написал Мадонне один из подписчиков. Другие отмечали, что подобный образ вступает в противоречие с прежними заявлениями певицы о правах человека и солидарности.

Под постом Мадонны из Маргейта уже более 3 тысяч комментариев. В дискуссию активно включились и пользователи из России и других стран. Наряду с критикой появились и сообщения в поддержку артистки, в том числе одобрительные и ироничные реплики о ее образе. Обсуждение переросло в жаркий спор о восприятии советского прошлого, от напоминаний о репрессиях и жертвах СССР до упоминаний культурных и социальных достижений того периода.

При этом в тексте сопровождающего поста Мадонна никак не упоминала советскую символику или политический контекст. Публикация была посвящена искусству, художественному сообществу британского города Маргейт и роли искусства как способа объединения людей. Однако певица успела посетить одну из выставок молодых художников, среди участниц которой были и россиянки Ольга Австрейх и Лиза Залиева.