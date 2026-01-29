Ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

Астрономы нашли новую потенциально пригодную для жизни планету. Она находится на расстоянии примерно 146 световых лет от Земли, сопоставима с ней по размерам и вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства? Мир 6 минут чтения

Планету обнаружила международная группа ученых из Австралии, Великобритании, США и Дании. Это стало результатом анализа данных, собранных в 2017 году в ходе расширенной миссии космического телескопа NASA Kepler по поиску экзопланет. Она получила название HD 137010 b.

По оценкам ученых, HD 137010 b примерно на 6% больше Земли и имеет орбитальный период около 355 дней — близкий к земному году. Авторы работы считают, что вероятность нахождения планеты в так называемой обитаемой зоне своей звезды составляет около 50%. Это означает, что при определенных условиях на ее поверхности теоретически может существовать жидкая вода.

Одна из соавторов исследования, астроном Челси Хуанг из Университета Южного Квинсленда в Австралии, отметила, что особый интерес представляет относительная близость этой звездной системы к Земле. Ближайшая ранее известная планета земного размера в обитаемой зоне у солнцеподобной звезды находится значительно дальше, и она заметно более тусклая.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает? Интернет и мемы 11 минут чтения

При этом ученые подчеркивают, что говорить о реальной обитаемости планеты пока рано. Звезда, вокруг которой вращается HD 137010 b, холоднее и менее яркая, чем Солнце, поэтому температура на поверхности может быть сопоставима с марсианской и опускаться ниже –70 градусов Цельсия. По словам независимых экспертов, планета также может оказаться так называемым «ледяным миром», большая часть воды на котором находится в замерзшем состоянии.

В ближайшие годы ученые рассчитывают изучить HD 137010 b с помощью телескопов следующего поколения, чтобы уточнить ее характеристики и условия на поверхности.