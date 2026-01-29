EN
Ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

2 минуты чтения 15:37

Астрономы нашли новую потенциально пригодную для жизни планету. Она находится на расстоянии примерно 146 световых лет от Земли, сопоставима с ней по размерам и вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования. 

Планету обнаружила международная группа ученых из Австралии, Великобритании, США и Дании. Это стало результатом анализа данных, собранных в 2017 году в ходе расширенной миссии космического телескопа NASA Kepler по поиску экзопланет. Она получила название HD 137010 b.

По оценкам ученых, HD 137010 b примерно на 6% больше Земли и имеет орбитальный период около 355 дней — близкий к земному году. Авторы работы считают, что вероятность нахождения планеты в так называемой обитаемой зоне своей звезды составляет около 50%. Это означает, что при определенных условиях на ее поверхности теоретически может существовать жидкая вода.

Одна из соавторов исследования, астроном Челси Хуанг из Университета Южного Квинсленда в Австралии, отметила, что особый интерес представляет относительная близость этой звездной системы к Земле. Ближайшая ранее известная планета земного размера в обитаемой зоне у солнцеподобной звезды находится значительно дальше, и она заметно более тусклая.

При этом ученые подчеркивают, что говорить о реальной обитаемости планеты пока рано. Звезда, вокруг которой вращается HD 137010 b, холоднее и менее яркая, чем Солнце, поэтому температура на поверхности может быть сопоставима с марсианской и опускаться ниже –70 градусов Цельсия. По словам независимых экспертов, планета также может оказаться так называемым «ледяным миром», большая часть воды на котором находится в замерзшем состоянии.

В ближайшие годы ученые рассчитывают изучить HD 137010 b с помощью телескопов следующего поколения, чтобы уточнить ее характеристики и условия на поверхности.

Горящие новости
