Мир

Пираньи напали на людей на популярном курорте в Бразилии

2 минуты чтения 13:07

Отдыхающие на популярном пляже на берегу реки Парагуасу в северо-восточном бразильском штате Баия подверглись нападению пираний. В результате по меньшей мере десять человек обратились за медицинской помощью с ранами стоп и лодыжек, пишет британская газета Mirror.

Свидетелями нападения стали сотрудники закусочной, расположенной прямо на пляже. По их словам, они помогли первым пострадавшим, перевязав их раны, и направили в ближайшую больницу. «Мы также проинформировали всех клиентов, находившихся под арендованными у нас зонтиками или в воде, об опасности пребывания в реке. В связи с произошедшим мы закрылись раньше», — сообщили в прибрежном кафе.

Специалист по защите окружающей среды в эфире местного телевидения рассказал, что в реке Парагуасу водится довольно много пираний, однако нападения на людей достаточно редки. Он предположил, что рыбы могли стать более агрессивными из-за повышения температуры в воды в реке, что подвергает их дополнительному стрессу.

По данным Mirror, инцидент произошел в воскресенье, 25 января. После этого местные власти закрыли пляж для посетителей и установили там специальные знаки, предупреждающие об опасности нападения хищных рыб.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

Пираньи — хищные пресноводные рыбы, средняя длина которых составляет около 15 сантиметров, однако отдельные экземпляры могут вырастать до полуметра. Мощные челюсти пираний усеяны острыми, загнутыми внутрь треугольными зубами, благодаря которым они могут серьезно ранить даже крупную добычу.

Как пишет издание, в октябре 2025 года пираньи напали на отдыхающих на пляже у реки Амазонки в Бразилии. Тогда в результате атаки пострадали несколько человек, включая семимесячную девочку, которая лишилась нескольких пальцев на ноге.

