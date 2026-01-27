EN
Звезде «Эйфории» грозит наказание за развешенное нижнее белье на знаке Hollywood

4 минуты чтения

Американская актриса Сидни Суини, получившая широкую известность после выхода сериала «Эйфория», выложила в своем инстаграме видеозапись, на которой она вместе со съемочной группой едет к Голливудским холмам и развешивает на знаке Голливуда бюстгальтеры из своей новой линии нижнего белья Syrn.

Актриса приехала к памятному знаку, представляющему собой слово Hollywood и ставшему символом американской киноиндустрии, ночью на фургоне. Как пишет The Independent, у Суини было разрешение на съемку в этом месте, но не было предварительного согласия от Голливудской торговой палаты на то, чтобы прикасаться к буквам или взбираться на них.

Теперь актрисе и ее съемочной группе могут быть предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию или вандализме, если палата решит возбудить уголовное дело.

«Мы все еще расследуем, как и на каком основании (если таковое имелось) съемочная группа Суини получила доступ к [Знаку Голливуда]», — заявили таблоиду TMZ в Торговой палате. Издание отмечает, что представители палаты могут подать заявление в полицию.

Тайный минет в Белом доме
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

The Independent пишет, что людей, замеченных в лазании по голливудской надписи или ее украшении, обычно арестовывают на месте. Незаконное проникновение на территорию может повлечь за собой обвинение в совершении правонарушения, то есть штраф до тысячи долларов или тюремное заключение сроком до шести месяцев. В полиции заявили, что пока им не поступало никаких заявлений и расследование не ведется.

Надпись Hollywood появилась в 1923 году и была передана городу в 1944 году. Она находится на общественной территории в парке Гриффит. Этот знак является зарегистрированным товарным знаком Торговой палаты Голливуда и находится под управлением некоммерческой организации Hollywood Sign Trust.

