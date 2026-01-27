ВОЗ предупредила о возможном распространении смертельного и неизученного вируса

В мире может начаться дальнейшее распространение смертельного вируса Нипах из-за его недостаточной изученности. Об этом в разговоре с РИА «Новости» предупредил официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

«Источник инфекции до конца не изучен. Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию», — заявил Жазаревич.

По его мнению, среди населения нужно повысить уровень информированности о факторах риска, к числу которых относится употребление сока финиковой пальмы.

Непах является смертельным вирусом, который передается от человека к человеку, от летучих мышей и свиней, а также через зараженную еду. Вакцины и специфического лечения против него нет. По данным ВОЗ, показатель смертности от заражения вирусом оценивается от 40% до 75%.

Ранее The Economic Times сообщила о новой вспышке вируса Нипах в индийском штате Западная Бенгалия, недалеко от Калькутты. Всего медики зафиксировали пять случаев заражения. Среди новых пациентов оказались врач, медсестра и другой сотрудник медучреждения. Около ста человек, контактировавших с ними, были отправлены на карантин.

Отмечалось, что первые два случая были выявлены сразу после Нового года у двух медсестер индийской больницы. Одна из них впала в кому.

Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщил, что держит ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии под контролем. По данным ведомства, случаев завоза вируса Нипах в Россию не зарегистрировано.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, академик РАН Петр Чумаков в разговоре с РБК подчеркнул, что для россиян этот вирус не представляет никакой опасности. По его словам, в России нет природного очага его распространения, поддерживаемого семейством крылановых, к которым относятся летучие лисицы, летучие собаки и летучие мыши.