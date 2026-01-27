EN
Сын украл у матери с деменцией десятки тысяч долларов ради LEGO

2 минуты чтения 16:22 | Обновлено: 16:23

Житель Великобритании украл со счетов своей пожилой матери, страдающей деменцией, около 40 тысяч долларов. Большую часть денег 55-летний мужчина потратил на конструкторы LEGO. Об этом со ссылкой на информацию, озвученную в ходе судебного заседания, пишет Daily Mail.

83-летняя Кристин Хоггетт жила в собственной квартире, где ее навещали сиделки, до октября 2022 года. Тогда у женщины диагностировали деменцию и она была вынуждена переехать в дом престарелых The Martins, расположенный в городе Бери-Сент-Эдмундс, в графстве Саффолк. 

Ее сын, 55-летний Мартин Уокер, сразу взял на себя управление финансами матери, пообещав сотрудникам The Martins оплачивать проживание в доме престарелых и другие личные расходы. Мужчина заполнил документы для оформления доверенности, однако фактически права распоряжаться ее средствами так и не получил.

Несмотря на это Уокер незаконно получил доступ к банковским счетам матери и почти целый год снимал с них деньги лишь на собственные нужды. Во время суда мужчина признался, что в период с сентября 2023 года по июль 2024 года он потратил более 28 тысяч фунтов стерлингов (более 38 тысяч долларов).

«Большую часть этих средств он потратил на LEGO», — заявила в суде прокурор Саманта Лоутер.

Daily Mail обратило внимание, что Уокер регулярно публиковал в социальных сетях фотографии своей коллекции LEGO. Некоторые из снимков были сделаны как раз в период, когда он незаконно пользовался деньгами матери.

Суд по итогу приговорил Уокера к 18 месяцам условного срока, а также назначил 180 часов неоплачиваемых общественных работ и обязал его пройти 15-дневную реабилитационную программу.

На следующем заседании мужчина предстанет по делу о доходах, полученных преступным путем, в рамках которого он может лишиться незаконно приобретенной коллекции Lego, отмечает Daily Mail.

