Samsung объявила цены на свой первый смартфон с тройным складным экраном

2 минуты чтения 18:39

Компания Samsung огласила цены на первый в своей линейке моделей смартфон с тройным экраном. Galaxy Z TriFold будет стоить 2899 долларов в США, сообщает Bloomberg.

В продажу гаджет поступит уже 30 января. Журналисты отмечают, что цена нового смартфона значительно превышает стоимость других флагманских смартфонов на рынке. Например, Samsung Galaxy Z Fold 7, складывающийся одним движением вместо двух, стоит две тысячи долларов, как и Phone 17 Pro Max. 

Samsung представила Galaxy Z TriFold в начале декабря 2025 года. Его левая и средняя панели будут складываться внутрь, накрывая собой правую. Компания считает, что эта схема поможет обеспечить полную защиту дисплея в закрытом состоянии и значительно снизить риск появления царапин, сколов и других повреждений. 

В разложенном виде гаджет будет иметь диагональ 10 дюймов и разрешение 2160×1584 пикселя. Селфи-камера расположена в правой части смартфона, ее разрешение составит 10 мегапикселей. 

В каждой из трех панелей устройства будет расположен трехэлементный аккумулятор на 5,6 ампера в час. Разработчики пообещали, что владельцы Galaxy Z TriFold смогут запускать до трех приложений одновременно на разных экранах, для этого им пришлось адаптировать свою систему One UI 8 под новую модель.

На других рынках стоимость Samsung Galaxy Z TriFold значительно ниже. Так, в Южной Корее, Китае, Сингапуре, Тайване и ОАЭ его можно приобрести за 2440 долларов. Профильный портал GSMArena сообщал, что смартфон в Южной Корее, где продажи начались еще в середине декабря, был раскуплен всего за несколько минут.

Официально Samsung не разглашала статистику продаж на азиатском рынке, но компания предложила желающим приобрести новинку подписаться на новости о поставках, чтобы не упустить возможность купить гаджет.

