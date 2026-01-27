EN
Интернет и мемы

Онлифанс-модель рассказала о заработанных 100 миллионах и столкнулась с обвинениями во лжи

17:39 | Обновлено: 18:18
Онлифанс-модель рассказала о заработанных 100 миллионах и столкнулась с обвинениями во лжи

Между двумя известными моделями OnlyFans произошел скандал. 21-летняя Софи Рейн рассказала подписчикам, что суммарно заработала на площадке около 100 миллионов долларов, однако другая модель Джамелиз Смит обвинила ее в фальсификациях. На это обратило внимание издание Where is the Buzz (WITB)

Рейн 5 января опубликовала в своем инстаграме видео, в котором рассказала, что за последние два года ее валовый доход на OnlyFans составил 99 миллионов долларов. Она показала свою страницу статистики за 30 дней и продемонстрировала общую сумму за все время.

«Я очень этим горжусь. Благодарить нужно только вас, у меня нет причин лгать. Огромное спасибо за вашу заботу. Люблю вас, ребята», — сказала она.

Однако вскоре Смит опубликовала ролик, в котором разобрала показанный Рейн интерфейс и указала на его несоответствия реальному сайту. По наблюдению Смит, цвет верхней панели сильно отличался, а привычный индикатор загрузки и адресная строка в браузере вовсе отсутствовали. Эти признаки, по мнению Смит, могут указывать на то, что видео было смонтировано с использованием поддельной версии сайта.

«Ты настолько не уверена в том, что делаешь, что вынуждена придумывать фальшивые заявления? Тебе нужно всем рассказывать, что ты зарабатываешь все эти чертовы деньги? Настолько ты не уверена в себе? Это печально. Ты чертова неудачница», — заявила Смит.

27 января Рейн опубликовала в Х «последнее» видео на эту тему, где вновь показала свои данные. Она продемонстрировала страницу статистики в браузере Safari, обновила данные за последние 30 дней и за весь период работы, объяснив разницу в цвете интерфейса особенностями отображения сайта на ее устройстве.

«Так что да, я не вру о своих доходах и никогда бы не стала этого делать. У меня нет ни одной причины это скрывать. Вот, пожалуйста», — подчеркнула Рейн. В тот момент на ее счету отображалось более 101 миллиона долларов.

Фото:@sophieraiin / Instagram

