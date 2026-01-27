Дома в сицилийском городке внезапно оказались на краю пропасти

Мощнейший шторм обрушился на итальянский город Нискеми, расположенный на острове Сицилия в Средиземном море. Когда непогода отступила, местные жители обнаружили огромный оползень прямо у стен своих домов, сообщает The Guardian.

На данный момент спасательные службы уже эвакуировали более 1500 человек, которые проживали в опасной близости от обрыва. В свою очередь городские власти оцепили несколько районов, чтобы люди не приближались к оползню.

«Это грандиозный оползень. Я не хочу, чтобы кто-то легкомысленно относился к этому событию. К счастью, на данный момент пострадавших нет, повреждены только дома», — рассказал мэр города Нискеми Массимилиано Конти.

Однако прогнозы звучат неутешительные, отмечает The Guardian. Генеральный директор управления гражданской защиты Сицилии Сальваторе Кочина заявил, что все дома в радиусе 50-70 метров рухнут. Оползень уже достиг в длину четыре километра, но все равно продолжает расширяться, угрожая историческому центру города.

«Было шокирующе видеть по аэрофотоснимкам, как рушится наш Нискеми. Ситуация ужасная, особенно с учетом того, что скрип продолжается, а дождь сильно мешает спасательным работам и техническому обследованию», — добавил Конти.

В Нискеми живут около 25 тысяч человек. Большинство из них остались у родственников, кого-то эвакуировали, а некоторые были вынуждены провести две ночи на местной спортивной арене, где был организован временный ночлег.

Всему виной циклон «Гарри», который обрушился на Италию. Правительство страны уже объявило чрезвычайно положение: циклон терзал Сицилию, разрушал дороги и энергетическую инфраструктуру на Калабрии и Сардинии. В итоге разрушенными оказались многие пляжные курорты, а общая стоимость ущерб может превысить 1,5 миллиарда евро.