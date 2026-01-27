EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Дома в сицилийском городке внезапно оказались на краю пропасти

2 минуты чтения 23:30

Мощнейший шторм обрушился на итальянский город Нискеми, расположенный на острове Сицилия в Средиземном море. Когда непогода отступила, местные жители обнаружили огромный оползень прямо у стен своих домов, сообщает The Guardian.

На данный момент спасательные службы уже эвакуировали более 1500 человек, которые проживали в опасной близости от обрыва. В свою очередь городские власти оцепили несколько районов, чтобы люди не приближались к оползню.

«Это грандиозный оползень. Я не хочу, чтобы кто-то легкомысленно относился к этому событию. К счастью, на данный момент пострадавших нет, повреждены только дома», — рассказал мэр города Нискеми Массимилиано Конти.

Однако прогнозы звучат неутешительные, отмечает The Guardian. Генеральный директор управления гражданской защиты Сицилии Сальваторе Кочина заявил, что все дома в радиусе 50-70 метров рухнут. Оползень уже достиг в длину четыре километра, но все равно продолжает расширяться, угрожая историческому центру города.

«Было шокирующе видеть по аэрофотоснимкам, как рушится наш Нискеми. Ситуация ужасная, особенно с учетом того, что скрип продолжается, а дождь сильно мешает спасательным работам и техническому обследованию», — добавил Конти.

В Нискеми живут около 25 тысяч человек. Большинство из них остались у родственников, кого-то эвакуировали, а некоторые были вынуждены провести две ночи на местной спортивной арене, где был организован временный ночлег.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

Всему виной циклон «Гарри», который обрушился на Италию. Правительство страны уже объявило чрезвычайно положение: циклон терзал Сицилию, разрушал дороги и энергетическую инфраструктуру на Калабрии и Сардинии. В итоге разрушенными оказались многие пляжные курорты, а общая стоимость ущерб может превысить 1,5 миллиарда евро. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Иллюстрации:The Guardian

Посмотрите другие материалы

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть