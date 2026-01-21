EN
EN
Криминал

Вышедшая из дома в туалет девочка подверглась групповому изнасилованию

16:39

В Индии двое молодых жителей деревни рядом с городом Канпур похитили 13-летнюю девочку недалеко от ее дома, после чего изнасиловали ее. Об этом сообщило издание Times of India.

По данным полиции, похищение произошло, когда девочка вышла из дома в уличный туалет. Ее схватили двое молодых жителей деревни. Они отвели ее в соседний дом и изнасиловали, полагают силовики.

Родственники ребенка заметили ее пропажу и начали поиски. Около трех часов ночи заплаканная и потрясенная девочка вернулась домой и рассказала семье, что с ней случилось. Отец пострадавшей заявил о похищении и изнасиловании дочери в полицию.

Предполагаемые преступники не появлялись в своих домах, рассказали журналистам жители деревни. Они также добавили, что один из тех, на кого указала пострадавшая, был несовершеннолетним.

В полиции рассказали, что 13-летняя девочка прошла медицинское обследование, по факту похищения и изнасилования ведется расследование. Подозреваемых ищут две поисковые группы.

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

Подобное преступление произошло в пригороде Канпура в начале января, отметило Times of India. Около 22:00 5 января 14-летняя жительница деревни Саченди ненадолго вышла на улицу. В этот момент ее похитили двое мужчин на черном автомобиле. Они увезли ребенка к железнодорожным путям и изнасиловали.

Пострадавшая вернулась домой около полуночи и рассказала родственникам, что с ней произошло. По ее словам, один из похитителей был полицейским. В полицейском участке семье отказали в проведении расследования. Уголовное дело было возбуждено после того, как родителям пострадавшей удалось обратиться к старшим офицерам.

После общественного резонанса и внутреннего расследования комиссар полиции Канпура заявил, что отстранил от работы начальника полицейского участка, где отказались принять заявление о похищении и изнасиловании, а также отстранил от должности помощника комиссара полиции.

