Криминал

ДНК-тест позволил найти насильника 14-летней школьницы

2 минуты чтения 16:20

В Португалии 21-летний мужчина похитил и изнасиловал 14-летнюю школьницу с инвалидностью, она забеременела. Насильника удалось найти и задержать лишь благодаря ДНК-тесту, который медики сделали после рождения ребенка, пишет CM Jornal.

Инцидент произошел в городе Синтра в феврале 2025 года. Как сообщили в судебной полиции, пострадавшая имеет инвалидность, связанную с врожденным заболеванием, которое ограничивает подвижность верхних и нижних конечностей. По версии следствия, неизвестный мужчина похитил ребенка на улице и, применив физическую силу, заставил пойти к себе домой, где изнасиловал ее.

Школьница смогла сбежать, однако была настолько напугана, что решила скрыть случившееся от родителей. Сообщается, что пострадавшая также изменила свои привычные маршруты, по которым ходила раньше.

«Именно в ходе оказания больничной помощи, которую несовершеннолетняя получает на постоянной основе с учетом ее клинического состояния, в августе 2025 года была выявлена беременность на позднем сроке. Лишь тогда девочка рассказала о произошедшем своей матери, которая сразу же сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — заявили в полиции.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

После рождения ребенка медики провели ДНК-тест и установили личность насильника. Им оказался иностранный гражданин, который уже переехал из дома, где он изнасиловал ребенка. Однако полиция смогла найти его. Мужчину задержали, в скором времени он предстанет перед судом.

Ранее издание Times of India сообщило, что двое жителей деревни рядом с городом Канпур похитили 13-летнюю девочку после того, как она вышла из дома в уличный туалет. Пострадавшую отвезли в соседний дом и изнасиловали, полагают силовики.

Ребенок вернулся домой в три часа ночи и рассказал семье, что с ней случилось. Отец пострадавшей заявил о похищении и изнасиловании дочери в полицию. По факту произошедшего началось расследование.

