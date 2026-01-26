EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Социологи рассказали о тотальном пессимизме европейцев

2 минуты чтения 14:21

Подавляющее большинство жителей европейских стран мрачно смотрят в будущее. Они пессимистично оценивают положение дел как в мире, так и в своих странах, и не ждут ничего хорошего от США под руководством Дональда Трампа. Об этом говорят результаты опроса 11 тысяч европейцев, проведенного компанией стратегических коммуникаций FGS Global, которые публикует американское издание Politico.

По словам организаторов опроса, больше всего мрачные настроения распространены среди жителей Западной и Центральной Европы. 76% опрошенных заявили, что в их странах демократия находится в упадке. Почти две трети (63%) респондентов убеждены, что для их страны «лучшие годы позади», а 77% полагают, что жизнь в их стране «будет сложнее для следующего поколения».

При этом почти во всех европейских странах больше половины опрошенных считают, что их государство движется в неправильном направлении. Исключения составляют Польша, Литва и Дания. В то же время во Франции, Бельгии, Венгрии, Румынии Словакии, Греции и Нидерландах доля несогласных с курсом властей жителей превышает 70%.

По результатам опроса, по меньшей мере половина респондентов заявила, что политическая система их страны «не оправдывает ожиданий народа и нуждается в фундаментальной реформе», а не «работает достаточно хорошо и не нуждается в существенных реформах».

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество5 минут чтения

Меньше всего пессимистично настроенных граждан оказалось в скандинавских странах, тогда как в Румынии, Греции и Болгарии доля респондентов-пессимистов составила 91%, 88% и 86% соответственно.

Участники опроса также не ждут ничего хорошего от президента США Дональда Трампа, чью риторику в отношении Европы не раз называли агрессивной и враждебной. Так, 69% респондентов считают, что нынешний глава Белого дома принесет в будущем году вред мировой экономике, а 64% убеждены, что Трамп негативно повлияет на состояние экономики их собственной страны. При этом 77% опрошенных европейцев сказали, что Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира, о желании получить которую он неоднократно заявлял.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве