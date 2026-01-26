Социологи рассказали о тотальном пессимизме европейцев

Подавляющее большинство жителей европейских стран мрачно смотрят в будущее. Они пессимистично оценивают положение дел как в мире, так и в своих странах, и не ждут ничего хорошего от США под руководством Дональда Трампа. Об этом говорят результаты опроса 11 тысяч европейцев, проведенного компанией стратегических коммуникаций FGS Global, которые публикует американское издание Politico.

По словам организаторов опроса, больше всего мрачные настроения распространены среди жителей Западной и Центральной Европы. 76% опрошенных заявили, что в их странах демократия находится в упадке. Почти две трети (63%) респондентов убеждены, что для их страны «лучшие годы позади», а 77% полагают, что жизнь в их стране «будет сложнее для следующего поколения».

При этом почти во всех европейских странах больше половины опрошенных считают, что их государство движется в неправильном направлении. Исключения составляют Польша, Литва и Дания. В то же время во Франции, Бельгии, Венгрии, Румынии Словакии, Греции и Нидерландах доля несогласных с курсом властей жителей превышает 70%.

По результатам опроса, по меньшей мере половина респондентов заявила, что политическая система их страны «не оправдывает ожиданий народа и нуждается в фундаментальной реформе», а не «работает достаточно хорошо и не нуждается в существенных реформах».

Меньше всего пессимистично настроенных граждан оказалось в скандинавских странах, тогда как в Румынии, Греции и Болгарии доля респондентов-пессимистов составила 91%, 88% и 86% соответственно.

Участники опроса также не ждут ничего хорошего от президента США Дональда Трампа, чью риторику в отношении Европы не раз называли агрессивной и враждебной. Так, 69% респондентов считают, что нынешний глава Белого дома принесет в будущем году вред мировой экономике, а 64% убеждены, что Трамп негативно повлияет на состояние экономики их собственной страны. При этом 77% опрошенных европейцев сказали, что Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира, о желании получить которую он неоднократно заявлял.