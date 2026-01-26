EN
EN
Мир

Снежная буря накрыла США

10:06

Мощная снежная буря и аномальные морозы обрушились на США. Из-за самых низких температур, зафиксированных этой зимой, уже погибли 11 человек, пишет CNN.

Согласно данным с сайта PowerOutage.us, отслеживающего отключения электроэнергии, более 1 миллиона домов и предприятий в США остались без электричества. Наибольшее количество отключений наблюдается в южных штатах. Так, в штате Теннесси без электричества остались более 330 тысяч потребителей, в Миссисипи — свыше 160 тысяч, в Луизиане — более 135 тысяч, а в Техасе — более 90 тысяч. 

В результате снежной бури в США рухнул бизнес-джет. По информации федерального управления гражданской авиации США (FAA) частный самолет с восемью людьми на борту разбился при взлете в аэропорту Бангора, в штате Мэн. 

Источник, осведомленный о происшествии, сообщил, что степень тяжести травм пассажиров и экипажа пока неизвестна. Администрация аэропорта заявила, что экстренные службы прибыли на место около 19:45 по восточному времени 25 января (03:45 мск 26 января). В связи с инцидентом аэропорт был временно закрыт.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество

По данным телеканала, крушение произошло в условиях крайне низких температур и плохой видимости, вызванной продолжающимся снегопадом. Всего из-за время шторма в американских аэропортах отменили свыше 17 тысяч рейсов. Сообщается, что это стало худшим показателем с начала пандемии COVID-19. 

На фоне аномальных морозов, власти также приняли решение перевести обучение в школах в дистанционный формат. Речь идет об учебных заведениях в крупных округах, в том числе Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, Мемфисе, Вашингтоне, Чикаго и других.

Согласно прогнозам синоптиков, более 200 миллионов жителей США столкнутся с последствиями аномальных погодных условий. На этом фоне, как сообщает Би-би-си, американцы массово опустошают полки в магазинах по всей стране и готовятся к тому, чтобы оказаться отрезанными от внешнего мира в собственных домах.

