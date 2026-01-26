Составлен рейтинг самых сексуально распущенных стран мира

Рейтинг самых сексуально распущенных стран мира опубликовал журнал World Population Review (WPR). Для этого его авторы рассчитали «Глобальный индекс беспорядочных половых связей» (GPI).

Для расчета GPI аналитики издания использовали шесть ключевых показателей — среднее число сексуальных партнеров, средний возраст потери девственности, количество случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), на 100 тысяч человек населения, а также легальность проституции, отношение к сексу до брака и наличие в национальном законодательстве запретов на сексуальные связи между несостоящими в браке партнерами. Чем выше показатель GPI, тем выше склонность жителей определенной страны к беспорядочным половым связям.

Всего авторы рейтинга проанализировали данные по 45 странам мира. В результате первые три строчки топ-10 самых сексуально распущенных стран мира заняли Австралия, Бразилия и Греция, набравшие 360,14, 340,66 и 336,53 балла GPI соответственно.

На четвертое место списка поставили Чили с 334,64 балла, следом идет Новая Зеландия с 327,49 балла, затем Германия с 322,41, Италия, набравшая 317,73 балла, и Швейцария, чей показатель GPI аналитики издания оценили в 316,16 балла. Замыкают десятку Таиланд с 312,99 балла и ЮАР, набравшая 310,05 балла. Наименее «распущенной» из исследуемых стран оказалась Индия с показателем 169,73.

Россию составители рейтинга поставили на 32 место из 45 с показателем 258,72 балла. По данным издания, возраст потери девственности среднестатистическим жителем России составил 18,7 года, а среднее количество половых партнеров — девять. При этом положительно к сексу до брака относится примерно половина россиян, утверждает издание.